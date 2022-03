Milly Carlucci, arriva la rivelazione sconvolgente: mondo della tv senza parole

Sta per tornare un nuovo appuntamento di “Il cantante mascherato” e il pubblico non vede l’ora di scoprire chi si nasconde sotto le maschere

I telespettatori non stanno più nella pelle. E’ in arrivo la semifinale di “Il cantante mascherato”, programma condotto da Milly Carlucci al timone da tre anni. La presentatrice con talento, eleganza e classe è riuscita a conquistare l’affetto e la fiducia del pubblico che la segue da tempo.

Il programma nel corso degli anni ha riscosso molto successo, il numero di ascolti e share sale puntata dopo puntata e la Rai sta già pensando ad una quarta edizione. Intanto, vogliamo riportarvi una rivelazione fatta dalla conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Il cantante mascherato”, la confessione di Milly Carlucci lascia i fan a bocca aperta

“Il cantante mascherato” è una trasmissione che prevede la gara tra vari artisti che si nascondono sotto una maschera che rappresenta un animale. Il pubblico si è chiesto più volte chi fosse a conoscenza dell’identità del personaggio e Milly Carlucci ha voluto rispondere con tutta la sincerità del mondo.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato: “A conoscere chi si nasconde dietro ogni maschera siamo davvero in pochi, esattamente in dieci. Io, il mio autore e collaboratore Giancarlo De Andreis, un ristretto gruppo di persone della produzione di Endemol e coloro che curano la creazione e la manutenzione delle maschere. – ha affermato – Soltanto lo stretto necessario per la gestione delle maschere e nessun altro”.

Inoltre ha spiegato che dietro le quinte è previsto un lavoro lungo fatto di scelte e vari passaggi. Ogni personaggio ha un alter ego vestito in ugual modo e della stessa statura. Ogni personaggio ha un mantello con il cappuccio nero e un casco per spostarsi da una parte all’altra.

Mancano poche ore alla semifinale, il cast è pronto a regalare al pubblico grandi emozioni attraverso performance che lasceranno il segno. Chi vincerà la terza edizione di “Il cantante mascherato”? A voi la sentenza.