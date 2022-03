Maneskin, a Los Angeles con l’amata star: le FOTO della festa esclusiva

La band italiana si trova attualmente a Los Angeles dove ha avuto modo di passare una serata all’insegna del divertimento con una delle attrici più amate: di chi si tratta

I Maneskin si preparano a un calendario fitto di impegni che li vedrà solcare i palchi dei festival internazionali più importanti. In attesa di riascoltarli dal vivo il pubblico attende con impazienza l’uscita di nuova musica che potrebbe giungere in qualsiasi momento. La band è infatti in studio di registrazione dove sta lavorando al nuovo progetto discografico, dividendosi tra Italia e Stati Uniti.

Al momento Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si trovano a Los Angeles dove negli ultimi mesi stanno trascorrendo del tempo tra lavoro e divertimento. Proprio in un momento di libertà i quattro artisti hanno partecipato a una festa tenutasi nella città americana. Insieme a loro una nota attrice americana.

Il party dei sogni: i Maneskin si divertono insieme alla “regina di scacchi”

Ormai divenuti artisti internazionali, per i Maneskin è abitudine trascorrere del tempo accanto a nomi noti della scena musicale e non, scatenando l’entusiasmo del web. È accaduto proprio questo negli ultimi giorni, dopo la pubblicazione di alcuni scatti che vedono la band italiana divertirsi accanto a una nota attrice americana.

LEGGI ANCHE -> Laura Pausini, cosa faceva prima del successo? La rivelazione dell’artista

Si tratta di Anya Taylor-Joy, protagonista della serie di successo Netflix “La Regina di Scacchi“, immortalata accanto ai quattro giovani artisti mentre si scatenano sulla pista da ballo. L’incontro è avvenuto a una festa a Los Angeles e gli scatti esclusivi hanno causato un’immediata risposta dei fan, sorpresi ed euforici dinnanzi alle immagini.

Solo alcuni mesi fa i Maneskin erano stati protagonisti di un altro incontro piuttosto atteso, quello con la cantante e attrice Miley Cyrus. Quest’ultima dopo aver sottolineato sui social media quanto amasse la band li definì i suoi “nuovi migliori amici”.

LEGGI ANCHE -> Eros Ramazzotti e la dedica alla persona più importante: a sorpresa non è Aurora – FOTO

In un solo anno -dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest– i quattro artisti italiani hanno avuto modo di farsi conoscere oltre i confini del nostro Paese, finendo per far innamorare anche star di successo mondiale.