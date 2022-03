Laura Pausini, cosa faceva prima del successo? La rivelazione dell’artista

Una delle artiste italiane più amate, Laura Pausini, è pronta a raccontarsi come mai prima d’ora. In attesa dell’uscita del suo primo film, la cantautrice ha rivelato un dettaglio sulla sua vita

Una carriera che la precede, vincitrice di un Golden Globe, quattro Latin Grammy e nominata agli Oscar, Laura Pausini rappresenta un orgoglio per l’Italia. In attesa di poter ascoltare il nuovo album, la cantautrice si prepara a seguire le orme di alcuni colleghi e a raccontarsi per la prima volta in un docufilm.

Uscirà il 7 aprile in esclusiva su Amazon Prime Video “Laura Pausini – Piacere di Conoscerti” che andrà a presentare al pubblico “due Laura, due vite parallele, o forse una sola“, scrive l’artista condividendo il poster ufficiale del film. In questo progetto ci sarà modo di scoprire aspetti inediti della sua vita e della sua persona, uno di questi lo ha rivelato in anteprima attraverso un post Instagram.

Laura Pausini, cosa faceva prima del successo: “Cinque degli anni più belli”

Laura Pausini si racconterà come mai prima d’ora e ripercorrerà alcune tappe fondamentali che l’hanno resa la donna e artista di oggi. Nel suo film porterà i fan nel suo privato, ricordando e raccontando anche la vita che ha preceduto il successo. Lo anticipa con un post Instagram nel quale condivide alcuni scatti tratti proprio dal documentario.

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo, il figlio Andrea ha il suo stesso sorriso ma c’è un dettaglio che ricorda D’Alessio – FOTO

Le foto mostrano la cantautrice alle prese con la costruzione di un vaso di ceramica. La sua passione per quest’arte si collega a un periodo della sua vita che ricorda con grande emozione.

“Prima di vincere Sanremo studiavo alla Scuola d’Arte e Ceramica Ballardini di Faenza. Cinque degli anni più belli ed importanti della mia vita“, racconta. “Sul set del mio film sono tornata nella mia classe“, anticipa prima di lasciare i fan con la promessa che “molte cose sono successe.. ‘Cosa?, vi starete domandando. Lo scoprirete molto presto“.

L’artista consiglia di tenere gli occhi aperti in attesa di poter guardare “Laura Pausini – Piacere Di Conoscerti“, forse preannunciando delle sorprese in arrivo.

LEGGI ANCHE -> Il dramma inconfessabile della nota attrice: “ci sono finita in analisi”. La situazione è preoccupante

Nel frattempo continua la promozione del suo nuovo singolo, “Scatola“, tratto proprio dal docufilm. Il brano apre le porte a un nuovo progetto discografico che uscirà nel 2022, anno in cui vedremo la cantautrice anche sul palco dell’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino. Insieme a Mika e Alessandro Cattelan, Laura Pausini sarà una delle conduttrici dell’evento.