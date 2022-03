Ai microfoni di “Verissimo”, Jessica Selassié si è aperta con Silvia Toffanin in merito ad una serie di questioni riguardanti il suo passato: nessuno ne era a conoscenza

Dopo la vittoria al “GF Vip”, Jessica Selassié è rapidamente divenuta uno dei personaggi più richiesti dei salotti televisivi. La princess, durante l’appuntamento di “Verissimo” in onda quest’oggi, ha aperto le porte del proprio cuore a Silvia Toffanin, confidando alcune parti di sé che non erano mai emerse durante la sua recente avventura.

Jessica, che non si aspettava minimamente di poter vincere il reality, ha ammesso di essere profondamente cambiata in questi sei mesi di percorso. Grazie al “GF Vip”, la Selassié è riuscita a trasformare le proprie debolezze in veri e propri punti di forza.

Interrogata anche in merito alla propria infanzia, Jessica ha voluto portare alla luce una serie di questioni di cui nessuno era a conoscenza. Un resoconto a dir poco drammatico, quello della princess, che ha messo in difficoltà persino Silvia Toffanin.

Jessica Selassié, il passato drammatico di cui non si sapeva nulla: “purtroppo ne ho sofferto molto”

Jessica Selassié, ospite di “Verissimo”, si è aperta con Silvia Toffanin in merito ad alcune questioni concernenti il proprio passato. Un passato di cui la princess non ha mai amato parlare e che, tutt’oggi, sembra rappresentare una ferita insanabile nel cuore della vincitrice del “GF Vip”.

“Sono stata vittima di bullismo“, ha spiegato la sorella di Lulù, le cui parole hanno a dir poco paralizzato la padrona di casa del talk. La Selassié, che da bambina ha scoperto di essere affetta da celiachia, era infatti costretta a mangiare cibi differenti da quelli dei suoi coetanei. Aspetto, quest’ultimo, che l’ha sempre fatta sentire diversa rispetto agli altri.

“Mi prendevano in giro perché vedevano che mia mamma mi portava da mangiare a scuola“, ha spiegato Jessica, che negli anni era arrivata a sviluppare un rapporto burrascoso con il suo corpo. Solo con il tempo, la princess è divenuta consapevole del proprio valore come essere umano.

“Ho imparato ad accettarmi e ad amarmi, solo così ne sono uscita fuori“, ha chiosato Jessica, che ad oggi si è trasformata in una donna risoluta e sicura di sé. Il percorso al “Grande Fratello”, senza dubbio, è stato di grande aiuto alla vincitrice.