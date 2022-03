“Un Posto al Sole”, colpo di scena: tre incredibili ritorni storici nella soap

I colpi di scena non mancano mai ad Un Posto al Sole: dopo i numerosi addi che ci sono stati di recente, la soap è pronta a sganciare tre carte fondamentali

Un Posto al Sole sta vivendo un forte periodo di transizione. Oramai da diversi mesi, il destino di tanti personaggi della soap opera napoletana è stato messo in discussione. C’è chi ha lasciato Palazzo Palladini per sempre, chi invece è tornato e chi ancora è in procinto per farlo. Dopo gli ultimi avvenimenti, certe scelte per gli autori sono state inevitabili.

Infatti, proprio negli ultimi mesi, abbiamo salutato Vittorio Del Bue che con la scusa di fare un viaggio in Europa, ha abbandonato le scene. Il prossimo sarà invece lo chef Patrizio Giordano, che è pronto a partire per Barcellona per cercare fortuna nel suo lavoro. Per il momento, ci sono stati due grandi ritorni pronti a rimpiazzarli: Manuela e Micaela, le gemelle Cirillo tornate direttamente da Berlino con un mare di novità.

Un Posto al Sole: tre incredibili ritorni nella soap opera napoletana

Non solo Manuela e Micaela, infatti ci sono altri tre personaggi pronti a rimettere piede a Palazzo Palladini. Il primo è Michele, che è stato a Milano negli ultimi mesi, dopo aver scoperto sua moglie con un altro uomo. Tornato a Napoli, vedrà Silvia continuare la sua relazione che sta procedendo a gonfie vele, ma lei come reagirà nel rivederlo?

Un altro ritorno è quello di Angela Poggi, che ha trascorso gli ultimi tre mesi in Sicilia a lavorare. Durante la sua assenza, a casa sono successe tantissime cose. C’è grande curiosità per vedere cosa succederà con Franco, dal momento che i due hanno vissuto un momento di forte crisi. Angela, però, non sarà l’unica donna a ritornare, infatti rivedremo un’altra volta Viola Bruni.

La figlia di Ornella, dopo anni trascorsi lontana da Napoli, è pronta a tornare e stavolta in pianta stabile. Come mai? Succede qualcosa con Eugenio? Lo scopriremo presto, nelle prossime puntate della soap.