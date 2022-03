La strepitosa modella italiana Sara Croce è tornata a far parlare di sé con un post da infarto… si salvi chi può!

La favolosa ex fiamma del noto ex gieffino Andrea Damante ha dato il meglio di sé nelle ultime due foto pubblicate sul suo seguitissimo profilo Instagram: il web è in totale subbuglio!

Nelle due immagini del post, Sara viene immortalata a trequarti, con indosso una tutina nera, che presenta un’apertura sul petto, dei pantaloncini corti ed una vestibilità così aderente da non lasciare nulla all’immaginazione… i suoi fan non chiuderanno occhio stanotte!

Una cosa è certa: la bella influencer batte tutte a mani basse!

Nella prima foto del post, Sara posa in piedi, con una mano che gioca con i capelli, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed un’espressione piuttosto seria: impossibile toglierle gli occhi di dosso!

Nel secondo scatto, invece, la meravigliosa ex Madre Natura del programma televisivo “Ciao Darwin” viene fotografata mentre si sistema la coda e rivolge lo sguardo verso il basso: mai visto nulla del genere prima d’ora.

Siete curiosi di vedere il post che ormai è finito sulla bocca di tutti? Reggetevi forte, perché non crederete ai vostri occhi…

Sara Croce è un’esplosione di eros e bellezza: le sue FOTO compiono sempre stragi di cuori…

Il post è stato un successone, con innumerevoli visualizzazioni, svariate condivisioni, tanti messaggi, migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tra i quali si leggono moltissimi complimenti, ad esempio: “Bellissima è dire poco“; “I miei più sinceri complimenti”; “Dea Afrodite” oppure “Sei una vera favola”.

Le foto, scattate nella palestra di Bonfanti Design Hotel, sono diventate virali dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione: la sua community di Instagram le ha apprezzate moltissimo!