La strepitosa giornalista sportiva italiana Federica Masolin è tornata a far parlare di sé con un nuovo post a dir poco pazzesco.

Federica è un vero schianto nell’ultima foto pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram: il web è in totale subbuglio!

Nell’immagine la bellissima trentaseienne posa in piedi, con lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed un sorriso smagliante sulle labbra: resisterle è impossibile!

La Masolin indossa un outfit super colorato, che comprende una maglietta variopinta, un paio di pantaloni verdi, due piccole cinture (una gialla e l’altra rosa) ed un paio di tacchi color senape: il look le dona moltissimo!

Nella didascalia del post, la bella influencer ha scritto: “Benvenuta primavera“.

Siete curiosi di vedere lo scatto più scoppiettante del momento? Reggetevi forte, perché lo spettacolo per iniziare…

Federica Masolin, la FOTO che ha fatto breccia nel cuore degli italiani: più bella di così non si può!

Una cosa è certa: Federica batte tutte 10 a 0!

Il post è stato bombardato di mi piace e commenti, tra i quali spiccano quelli di un paio di personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della moda e del web: si tratta della meravigliosa influencer, runner fondista ed esperta di moda Lisa Migliorini (che le ha scritto: “Stupenda”) e della favolosa modella di lingerie e ombrellina Francesca Sofia Novello, che le ha inviato due emoticon affettuose, raffiguranti una faccina con gli occhi a cuore.

Ecco, invece, alcuni esempi di commenti scritti dai suoi fan: “Raggio di sole“; “Con il tuo sorriso è sempre primavera”; “Bella come il sole” oppure “Sei il fiore più bello che esista”.

Non c’è dubbio: la Masolin sa sempre come rendere felici i suoi seguaci.

Le foto della magnifica conduttrice televisiva italiana per Sky Sport sono come una droga per i fan: non ne possono fare a meno!