Sophie Codegoni è sempre più bella: l’ultima foto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha fatto impazzire i suoi migliaia di followers

Sophie Codegoni è stata, senza dubbio, la rivelazione di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo esordio è avvenuto qualche anno fa nello studio di Uomini e Donne: aveva solo diciotto anni quando Maria De Filippi la scelse come tronista, conquistata dalla sua maturità insolita per una ragazza così tanto giovane.

Bisogna ammettere che Maria ci vede sempre giusto sulle persone, non sbaglia mai, e infatti Sophie ha conquistato tantissimi telespettatori entrando nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso settembre. Qui ha avuto modo di farsi conoscere da tantissime persone che hanno imparato ad amarla e ad apprezzarla nonostante i suoi difetti.

Sophie Codegoni, outfit mozzafiato: i suoi fans sono in tilt

Sophie è arrivata alla semifinale del programma, ma in ogni caso sa di aver vinto più di ogni altra persona al mondo: ad oggi ha tantissime persone che la seguono e che la amano, e a proposito di amore, ha trovato un ragazzo all’interno della casa che reputa l’amore della sua vita.

Lei e Alessandro Basciano sono sempre più felici e più uniti, si stanno godendo questo magico momento insieme e intanto lei ha anche ripreso il suo lavoro e gli shooting. L’ultima foto pubblicata è tratta proprio da un servizio fotografico. Inutile anche precisare la sua bellezza mozzafiato. “Life is so much better when we are all thinking positive. Let’s spread some happiness!” ha scritto nella didascalia del post.

Nel giro di pochissimi minuti, il post è stato invaso da tantissime likes e commenti di apprezzamento. Ogni complimento è sicuramente meritato.