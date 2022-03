“Li hai stesi tutti” Ilary Blasi vestita di passione manda in tilt il social – FOTO

Ilary Blasi, la bellissima conduttrice vestita di rosso infuoca il social. I followers devono ancora riprendersi.

Ilary Blasi, la bellissima conduttrice manda tutti in estasi con le sue foto che arricchiscono periodicamente il suo profilo social, seguitissimo da milioni di followers ammaliati dalla sua bellezza il cui tempo pare proprio non abbia intenzione di scalfire. Ieri come oggi tra le donne più belle della televisione italiana.

Una carriera importante maturata in tantissimi anni – ha esordito giovanissima – e che ancora oggi le dona numerose soddisfazioni essendo tra le conduttrici di punta delle reti Mediaset. Impegnata nella conduzione de “L’Isola dei Famosi” oggi la Blasi appare più seducente che mai. La foto ha fatto il giro del web.

Ilary Blasi, direttamente dal camerino: la foto infuoca il web

