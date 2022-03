Nunzia De Girolamo, ancora una volta, lascia a bocca aperta tutti i suoi fans: l’ex Ministro apre tutto li davanti.

Nunzia De Girolamo sta vivendo un momento magico nella sua carriera. La nativa di Benevento ha sorpreso tutti gli italiani con il suo format ‘Ciao Maschio‘, che ottiene sempre ottimi numeri sotto il punto di vista degli ascolti. Gli ultimi mesi del 2021 sono stati alquanto complicati per la 46enne: ospite di diversi programmi, ha litigato con tantissime persone No-Vax. Il programma satirico ‘Le Iene’ ha deciso addirittura di farle uno scherzo pesantissimo. Secondo alcune indiscrezioni, comunque, la Rai potrebbe ben presto studiare nuovi progetti per l’ex Ministro.

Nunzia è una donna molto bella ed è ricca di fascino: non a caso la conduttrice ha conquistato in breve tempo ottimi numeri anche sui social network. Il pubblico che la segue viene continuamente estasiato dai contenuti che la bella beneventana piazza sul web. In questo 21 di marzo, la De Girolamo ha condiviso tra le sue stories un’immagine alquanto particolare in cui apre tutto.

Nunzia De Girolamo, l’ex Ministro apre tutto: devastante

Nunzia, anche oggi, ha deliziato il suo pubblico con una fotografia meravigliosa piazzata sul suo profilo di Instagram. La conduttrice è seduta su una sedia e ha la brillante idea di aprire tutto. L’intenzione dell’ex Ministro è quella di mostrare a tutti la magliettina a tema Napoli. Il problema è che le sue forme non passano inosservate e stregano continuamente il web.

La conduttrice ha un paio di occhiali grandi e vistosi che coprono gran parte del suo viso. Il suo sguardo è rivolto verso il basso: lei stessa guarda con gioia ed orgoglio la maglia dedicata alla città di Napoli. “Ti sta benissimo, vero?”: questa la domanda apparsa sulle immagini. Lo scatto è stato postato probabilmente dalla persona che ha venduto la T-shirt alla bellissima nativa di Benevento: chiedere un parere non costa nulla. “Fatti comprare da chi non ti conosce“: questo il proverbio in napoletano stampato sulla maglia.