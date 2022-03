Vanessa Incontrada si lascia andare ad uno scatto mozzafiato che manda in tilt i fan: mai vista così, che spettacolo

Vanessa Incontrada continua a stupire i follower che la seguono sui social con foto e video strepitosi che lasciano tutti a bocca aperta. La sua spontaneità e semplicità la rendono unica, per non parlare del sorriso che le illumina il viso.

E’ stata la protagonista della mini serie Fosca Innocenti, terminata qualche settimana fa e che ha riscontrato molto successo. Si pensa già alla seconda stagione, ma lei ci sarà? L’attrice e conduttrice ha pubblicato una foto che fa pensare, ecco di cosa si tratta.

Vanessa Incontrada, un dettaglio che incuriosisce i fan – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Vanessa Incontrada è molto attiva sui social dove condivide alcuni momenti delle sue giornate e interagisce con i fan che la supportano e sostengono in ogni situazione. In tanti si sono chiesti se ci sarà la seconda stagione di Fosca Innocenti e attraverso un post l’attrice ha incuriosito ancora di più il web.

Ha pubblicato uno scatto di lei in primo piano all’interno di un camerino o dietro le quinte di un teatro, si mostra semplice ma attenta a ciò che sta succedendo. Poi scrive: “Nessuna fretta, baci”. A cosa si riferisce? Qualcuno ha pensato che le sue parole potessero riguardare il lavoro, ma non ci sono ulteriori dettagli al riguardo.

Intanto, tra i commenti si legge: “Sei sempre una perla rara, bellissima e preziosa”. Poi ancora: “Brava la fretta è cattiveria consigliera”.

Vanessa Incontrada ancora una volta ha attirato l’attenzione del web ed ha lasciato il segno. Da anni ormai il pubblico la ammira e la supporta. L’attrice e conduttrice, nonostante il successo e la notorietà, ha sempre mantenuto quel pizzico di semplicità e umiltà che la contraddistinguono. Per il mondo della televisione è una costante e sono in tanti a seguirla in tutto quello che fa.

