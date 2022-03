Jasmine Carrisi ed il cambiamento totale su Instagram. I fan non ci credono e gliele dicono di tutti i colori. Ecco perché

Jasmine Carrisi spopola sul web ed in particolare sui social. La prima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è entrata di diritto tra le influencer del panorama italiano. Il suo profilo Instagram conta ormai più di 100 mila follower e dopo l’esperienza televisiva al fianco del papà sta seguendo le sue orme in musica.

Giovanissima eppure sotto la lente di ingrandimento del web. Di recente ha rivoluzionato il suo look cambiando il colore dei capelli. Ha abbandonato il biondo ereditato da mamma Loredana e ha scelto un rosso fuoco che non passa inosservato in abbinamento con i suoi occhi di ghiaccio che conquistano.

Nell’ultimo post Jasmine ha attirato però le critiche del web. Gli utenti social per lei ne hanno di tutti i colori. Ecco perché.

Jasmine Carrisi, la FOTO del cambiamento è virale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jasmine carrisi (@jasminecarrisi)

Pioggia di critiche per Jasmine Carrisi su Instagram. La figlia di Al Bano approfitta delle prime e belle giornate di sole per scattarsi un selfie. Il sole le riga il viso, lei porta la mano sotto il mento, con l’espressione leggermente triste, piccoli codini in alto, trucco importante sugli occhi e labbra super gonfie.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Stefano De Martino, la dichiarazione d’amore è inaspettata: la FOTO finalmente ha confermato tutto

Mamma Loredana Lecciso non perde tempo e subito le lascia un cuore tra i commenti, i fan invece gridano subito al bisturi. Sono tantissimi, infatti, i commenti di critica nei confronti della figlia del cantante di Cellino San Marco.

In molti non la riconoscono più: “Mamma mia che rifatta” dice uno, “Irriconoscibile non ci sono parole, Mamma mia” risponde un altro. A chi la definisce la ragazza più bella del mondo, il consiglio è di mettersi gli occhiali.

“Cosa hai combinato?” la domanda ricorrente e c’è anche chi si appella direttamente alla Lecciso: “perché non fai capire a tua figlia che è splendida di suo senza bisogno di trasformarsi in una bambola di plastica! Sei sua madre e la dovresti consigliare al meglio 🤦🏼‍♀️”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Beatrice Borromeo in crisi con Casiraghi, si era consolata tra le braccia del suo ex? La verità

Le labbra di Jasmine sono decisamente rimpolpate, colorate di rosso che in abbinamento con i capelli denotano un aspetto molto molto diverso rispetto a come eravamo abituati a vederla. Jasmine o Loredana risponderanno? Staremo a vedere!

COME ACCORCIARE I PANTALONI SENZA TAGLIARLI