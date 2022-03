Dopo il ricovero al San Raffaele di Milano, arrivano nuovi aggiornamenti sull’operazione del rapper Fedez. La reazione di Chiara Ferragni.

L’artista canoro ed amatissimo showman aveva parlato, soltanto cinque giorni fa, al suo pubblico cimentandosi in un appello d’alto coinvolgimento emotivo. Prima di uscire totalmente di scena da Instagram, preferendo il silenzio. Fedez ha poi accennato al fatto che la giornata di questo martedì, 22 marzo, si sarebbe rivelata alquanto impegnativa.

Ora, a oltre ventiquattr’ore di distanza dal suo ricovero, nonché a percorso di trattamenti chirurgici avviatosi per impedire il decorso della malattia, alcuni aggiornamenti sostanziali avrebbero iniziato ad attirare l’attenzione dei suoi fan. La notizia del ricovero e della consecutiva operazione del rapper, presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, è stata resa ufficiale.

Fedez operato al San Raffaele: Chiara Ferragni reagisce in maniera inaspettata

“E’ una giornata importante“, aveva dichiarato Fedez riferendosi con anticipo alle ore, invece, appena trascorse presso la struttura ospedaliera del capoluogo lombardo. Chi ha avuto modo di seguire con costanza lo showman trentaduenne di “Lol – Chi Ride E’ Fuori“, nel suo percorso artistico quanto nella sua esposta routine sui social, potrebbe essere al corrente del fatto che Fedez avesse già accennato, tempo prima del suo ultimo appello in rete, alla demielinizzazione.

Per tal ragione, il tempismo in questo frangente, potrebbe rivelarsi l’unica soluzione possibile. Così come aveva suggerito lo stesso Fedez nel discorso tenuto sabato, 19 marzo. Una corsa contro il tempo per evitare un’evoluzione non desiderata della sua diagnosi clinica. Alcune fonti ufficiali in questi minuti, riferendosi alle probabili testimonianze di coloro che potrebbero essere parte del suo entourage, si sono limitati a riportare alcuni cenni ad uno stato di “ripresa” dell’artista, in seguito all’operazione.

Vista pertanto la scelta effettuata da entrambi gli esponenti della coppia, e quindi della sua stessa compagna di vita, Chiara Ferragni, di favorire uno stacco dalla realtà mediatica per concentrarsi sulla riuscita della “nuova avventura“, intrapresa con coraggio dal cantante milanese, le notizie sul suo stato di salute restano precarie. E in una fase di assoluto stallo temporaneo.

Al momento resta dunque il fatto imprescindibile che l’imprenditrice cremonese abbia preferito non intervenire in prima persona sui social. Ma utilizzare degli intermediari che riescano a restare neutrali. Mantenendo un’unica via più formale e forse più adatta alla delicata situazione.

Difatti non vi è stata ancora nessuna reazione da parte dell’influencer di fama internazionale. Non resta dunque, per ora, che attendere ulteriori novità. Le quali possano fornire un quadro più completo sulla situazione.

