La bellissima ex Madre Natura del programma televisivo “Ciao Darwin” ha condiviso una foto in compagnia di Camilla Caimi.

Nello scatto le due fashion blogger posano in piedi sul bagnasciuga, mentre si tengono per mano e sfoggiano lo stesso bikini lilla: il costumino comprende una parte superiore dallo scollo a U ed un micro slippino super sgambato… impossibile distogliere lo sguardo dai loro fisici statuari!

Nell’immagine Sara viene immortalata mentre mette una mano fra i capelli, fissa l’obbiettivo della fotocamera e sfodera uno smagliante sorriso; Camilla, invece, viene fotografata mentre guarda la sua amica e accenna un sorriso… lo spettacolo è assicurato!

Una cosa è certa: la bella influencer sa sempre come rendere felice la sua community di Instagram.

Siete pronti a vedere il post che non vi farà chiudere occhio stanotte? Reggetevi forte, perché resterete senza parole…

Sara Croce e Camilla Caimi hanno mandato in visibilio gli utenti del web: la FOTO è una bomba di eros…

Non c’è alcun dubbio: i post della favolosa Sara Croce non passano mai inosservati!

L’immagine ha riscosso un gran successo, con migliaia e migliaia di mi piace, innumerevoli visualizzazioni, tantissime condivisioni e centinaia di commenti, tra i quali spicca quello di un noto duo del mondo dello spettacolo, del web, della musica e della televisione.

Si tratta delle famose gemelle Provvedi, che hanno commentato la foto scrivendo: “Stupende!”.

Ecco, invece, alcuni esempi di commenti lasciati dai fan: “Che bombe“; “Ma quanto siete belle?”; “Favolose: due sirene” oppure “Che spettacolo”.

I post di Sara sono come una droga per gli utenti che la seguono: non ne possono fare a meno!

La popolarità dell’ex fiamma del noto Andrea Damante cresce ogni giorno sempre di più: il suo profilo Instagram è arrivato ormai a contare più di un milione di followers.