“L’Eredità”: è sotto gli occhi di tutti ma Flavio Insinna sembra non volerci credere. Manca davvero poco per scrivere un colpo di scena

È un continuo colpo di scena nello studio de “L’Eredità”, il quiz di Rai 1 che ogni sera va in onda prima del Tg1 con al timone Flavio Insinna. Un gioco che da sempre appassiona il pubblico a casa e che sotto la guida dell’attore prestato alla conduzione sta riscuotendo un successo dietro l’altro.

E proprio nelle ultime sere si sono accavallati diversi accadimenti che hanno lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Prima una serie di vittorie, poi il colpo di scena ed il cambio della guardia ed infine il ritorno.

Tutto quello che succede sotto gli occhi di Flavio Insinna è incredibile e nemmeno lui sembra rendersene conto. Manca poco per superare il record assoluto.

“L’Eredità”: record su record, chi la spunta?

Il campione 18enne Alessio ha tenuto attaccati agli schermi milioni di telespettatori. A “L’Eredità” ha dimostrato tutta la sua preparazione e la conoscenza meticolosa del gioco a premi di Rai 1. Ha già totalizzato un montepremi super: 162.500 euro a partire dalla sua prima partecipazione al gioco.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Giancarlo Magalli e l’attacco senza filtri al giovane conduttore: “Se penso a lui…”

Era il 14 febbraio e da allora il game show condotto da Flavio Insinna non è stato più lo stesso. Lo studente del liceo linguistico Kant di Roma non ha sbagliato un colpo fino a quando non ha incontrato, due sere fa, Lara che lo ha messo ko e si è aggiudicata il titolo di campionessa.

Non è durato molto perché ieri sera Alessio si è preso la sua rivincita tornando di nuovo in gara. È un vero fenomeno questo ragazzo. Ha già sconfitto Martina Crocchia, storica campionessa del programma di Rai 1 che in tutta la sua permanenza, nel corso della primavera dello scorso anno, ha portato a casa 158 mila euro, somma inferiore a quella già totalizzata dal 18enne.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Silvia Toffanin, le scottanti rivelazioni su Berlusconi lasciano tutti sbigottiti

Adesso non gli tocca che superare un altro record, il campione dei campioni, Massimo Cannoletta attualmente colui che in 51 puntate ha portato a casa 280 mila euro. Alessio è sulla buona strada, sembra strano ma è così e nemmeno Flavio Insinna ci crede. Riuscirà in questa impresa titanica?