Rosalinda Cannavò, l’ultimo annuncio condiviso sui social ha lasciato il suo pubblico senza parole: la radiografia rivela qualcosa di inaspettato

Dopo la conclusione del suo percorso al “Grande Fratello Vip”, Rosalinda Cannavò ha sperimentato un’escalation di sconvolgenti e bellissime novità. Come rivelato ai suoi fan attraverso le recenti Instagram stories, la fidanzata di Zenga ha finalmente avuto la possibilità di fare ciò che realmente le piace: cantare.

La Cannavò, che ha pubblicato il suo primo singolo “Sempre avanti” all’incirca un mese fa, non manca di ringraziare costantemente il pubblico che la segue. Senza il sostegno dei fan, tutto ciò che Rosalinda ha raggiunto non sarebbe mai stato possibile.

Negli ultimi tempi, tuttavia, una preoccupazione sembrerebbe affliggere particolarmente la bellissima attrice. Attraverso una foto su Instagram, la Cannavò ha confessato ai fan quello che sta accadendo nella sua vita.

Rosalinda Cannavò, la radiografia porta alla luce il problema: “è nel cuore”

“Quando il dottore fa una radiografia del mio cuore“: questa la descrizione che accompagna lo scatto che Rosalinda Cannavò ha pubblicato tramite le stories di Instagram. Un’immagine alquanto eloquente, la quale non fa altro che sottolineare l’amore sconfinato che l’artista nutre per il suo cagnolino Chinu.

L’animale, tra l’altro, negli ultimi tempi ha fatto enormemente preoccupare la coppia formata da Rosalinda e Andrea. Chinu, infatti, avrebbe un problema al cuore di cui i due giovani erano già stati informati al momento dell’acquisto.

Alla luce di ciò, la Cannavò e Zenga stanno sottoponendo il cucciolo a tutti i controlli del caso, non lasciandolo solo neanche per un istante. Chinu, ormai da qualche mese, è entrato a pieno nella vita dei due fidanzati, come la foto di Rosalinda non manca di testimoniare. Il cagnolino, di fatto, avrebbe letteralmente rubato il cuore alla cantante.

La famiglia degli “Zengavò”, che sembra ormai al completo, trasmette felicità da tutti i pori. In ogni post realizzato dalla coppia non manca di palesarsi anche il piccolo Chinu, che ormai Rosalinda e il fidanzato Andrea considerano come un vero e proprio figlio.