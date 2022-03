Poliziotta trovata morta in casa: si sarebbe suicidata con la pistola d’ordinanza

Una poliziotta di circa 50 anni si è tolta la vita all’interno della propria abitazione di Altavilla Silentina, in provincia di Salerno. A fare la tragica scoperta un familiare.

A ritrovare il corpo un familiare della donna che si era recato in casa della donna per farle visita. Immediata la chiamata ai soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Dai primi riscontri, sembra che la 50enne si sia tolta la vita con la pistola d’ordinanza. Ignoti i motivi del tragico gesto.

Altavilla Silentina, poliziotta si suicida con la pistola d’ordinanza: ignote le ragioni del gesto

Si sarebbe suicidata, la poliziotta di circa 50 anni trovata morta in casa nella mattinata di ieri, giovedì 24 marzo, ad Altavilla Silentina, comune in provincia di Salerno.

L’allarme, secondo quanto scrivono varie fonti locali tra cui la redazione di Salerno Today, è scattato quando un parente della 50enne, recatosi presso l’abitazione, per farle visita avrebbe trovato il corpo ormai senza vita. Sul posto sono intervenuti lo staff sanitario del 118 ed i carabinieri. Ai medici non è rimasto altro da fare che appurare il decesso della donna.

Secondo le prime ricostruzioni dei militari dell’Arma che conducono le indagini, coordinati dalla Procura, l’agente di Polizia, in servizio presso il commissariato di Potenza, si sarebbe tolta la vita utilizzando la pistola d’ordinanza. Non sono chiare, però, le ragioni che avrebbe spinto la donna a compiere un simile gesto, circostanza su cui si sta cercando di far chiarezza.

Al momento, riporta Salerno Today, la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha stabilito l’esame esterno del medico legale per risalire ad eventuali maggiori dettagli sulla vicenda.

Sotto choc tutta la comunità del centro in provincia di Salerno strettosi alla famiglia della 50enne che lascia il marito e due figli.