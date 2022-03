Romina e Al bano tornano insieme? La rivelazione della cantante

Romina e Al Bano hanno fatto pace? Spunta la rivelazione da parte di uno dei diretti interessati che non lascerebbe alcun dubbio

Tra Nostalgia canaglia e Felicità, Romina e Al Bano hanno dato vita ad un periodo musicale unico e inimitabile. Innamorati, complici e sempre uno accanto all’altro, hanno costruito una meravigliosa famiglia.

Il loro matrimonio è durato trent’anni, poi ognuno ha preso la sua strada ma la passione per la musica è rimasta ed insieme hanno continuato ad emozionare il pubblico tra concerti ed esibizioni.

Romina e Al Bano, un ritorno di fiamma? La verità

Nonostante siano passati tanti anni dal loro divorzio, i due non hanno mai perso la voglia di continuare il loro percorso professionale insieme. Uno accanto all’altro, la stima e l’affetto non sono mai mancati.

Lo ha riferito Romina Power in un’intervista a Più Donna, spiegando: “Lo amerò per sempre e anche lui mi ama ancora a suo modo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Belen Rodriguez: l’ultimo “sgarro” nei confronti di Antonino Spinalbese. Come l’avrà presa l’ex compagno della showgirl argentina? – VIDEO

Il loro è un amore incondizionato che supera limiti e contrasti di ogni tipo, da un po’ hanno deciso di separarsi anche sul palco ma sono ancora in tanti a credere che presto ci sarà modo di rivederli insieme.

Dall’altra parte però c’è Loredana Lecciso, la seconda moglie di Al Bano, che non si è mai tirata indietro ed ha rivelato più volte di sostenere il marito in ogni situazione.

Anche Al Bano dal canto suo ha affermato in un’intervista a Più Donna che la Lecciso non ha mai tentato di fermare la sua carriera, ma la presenza di alcune persone esterne, non ha fatto nomi al riguardo, è stata per anni un ostacolo tra lui e la moglie.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Vasco Rossi e Marracash si uniscono in “La Pioggia Alla Domenica” per una nobile causa

Una cosa è certa: passano gli anni ma il pubblico aspetta ancora il ritorno della coppia per eccellenza, quella che con talento e complicità regala ai fan momenti unici e inimitabili. Romina e Al Bano: quando vi rivedremo insieme?