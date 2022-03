Bridgerton è stata una serie di gran successo disponibile su Netflix. La prima stagione ha avuto un ottimo riscontro e l’attesa per l’uscita della seconda, ha creato non poche aspettative.

La storia d’amore tra Daphne Bridgerton e il Duca di Hastings ha permesso al pubblico di vivere insieme a loro, una favola meravigliosa. Dall’uscita della serie, non si può negare che tutte vorrebbero nella vita un uomo come il protagonista, ovvero Regé-Jean Page.

Dopo il lieto fine della prima stagione, in tantissimi hanno sperato in un continuo della storia e dopo una discreta attesa, i fan sono stati accontentati: ecco la seconda stagione di Bridgerton disponibile su Netflix. Questa volta però, il protagonista degli episodi è Anthony, il fratello maggiore della famiglia. Un giovane che nella precedente stagione ha preferito dedicarsi all’entrata in società di Daphne senza badare alla ricerca per se stesso della sua futura sposa. In questa seconda stagione le intenzioni del maggiore dei Bridgerton sembrano diverse come si vedrà nello scorrere degli episodi. Non sono mancate le conferme per questa nuova stagione degli altri membri della famiglia ed anche dei personaggi che hanno preso parte alla prima storia, ma il volto più ambito ha deciso di dire addio al suo personaggio, stiamo parlando proprio dell’amatissimo Duca di Hastings.

Bridgerton2, assente il Duca di Hastings. Come mai ?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fabio Fazio, per lui il momento più brutto. Il presentatore ha subito un.. Incredibile

É stato un duro colpo da accettare per tutti gli appassionati della serie quello legato all’addio di Regè Jean-Page. Il Duca che durante la prima stagione ha fatto innamorare tutte con la sua bellezza ed il suo misterioso carattere. Pare che la scelta non sia dipesa dall’attore in questione ma dal tipo di contratto firmato. Regè Jean-Page è stato chiamato solo per lavorare alla prima stagione e come da accordo, cosi è stato.

Scelta quella dell’addio al Duca dovuta anche alla consapevolezza legata al cambio dei protagonisti in ogni stagione. Questa volta è il turno di Anthony Bridgerton e la storia sarà concentrata sulla sua ricerca per trovare la moglie perfetta, di sicuro la presenza del Duca ed anche di Daphne avrebbe tolto la luce che in questa stagione deve essere ben focalizzata sul maggiore dei Bridgerton. Una cosa è ad ogni modo certa, attraverso i racconti nella serie e le fan page sui social, Regè Jean-Page resterà sempre nei cuori di tutte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barù esce allo scoperto con la nuova fiamma. La reazione di Jessica