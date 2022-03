Maria Pia Calzone è un’attrice molto famosa e la sua fama è dovuta a tanti ruoli importanti ottenuti nella sua carriera, tra cui l’amatissima Donna Imma in Gomorra.

Una donna piena di talento e di grande personalità, Maria Pia riesce sempre attraverso la sua recitazione a permettere a colui che la guarda, di riuscire a provare le emozioni del personaggio, un talento che appartiene a pochi artisti.

Un altro personaggio molto amato dal pubblico è stata la sua Ninella nel film “Io che amo solo te”, un ruolo che ha permesso a Maria Pia di interpretare la donna comune, quella legata alla propria famiglia, alle radici e soprattutto ai valori della vita. Oltre ad essere una grande attrice, il profilo social della Calzone permette a tutti i fan di interfacciarsi con lei proprio da un punto di vista umano e personale più che professionale ed anche li è evidente a tutti quanto questa donna ha di natura una grande classe ed una meravigliosa nobiltà d’animo. Non mancano mai sul suo Instagram, condivisioni e frasi solidali nei confronti di tutto quello che accade nel mondo e che purtroppo mette a tappeto tanta gente.

Maria Pia Calzone condivide un messaggio di speranza

“Il telefono mi ricorda dei viaggi che facevo, sono sicura che torneremo a tenerci per mano e sentirci al sicuro“, ha scritto Maria Pia sotto una sua foto su Instagram, un ricordo legato ad un viaggio fatto prima della Pandemia.

Ad oggi partire alla scoperta del mondo non è più cosi semplice come qualche anno fa, troppe sono le preoccupazioni che bloccano qualsiasi tipo di organizzazione. La paura del contagio, di dover stare in quarantena per giorni e soprattutto quella di coinvolgere i familiari a casa e per non farsi mancare nulla, nelle ultime settimane la situazione in Ucraina ha messo il carico per l’aumento rispetto alla paura e all’incertezza che da anni ormai convive nelle vite di tutti. Il messaggio di Maria Pia Calzone è per tutti i fan e per tutte quelle persone che hanno paura e credono che non ci sia via d’uscita, tutto invece andrà per il meglio, bisogna solo sperare e crederci.

