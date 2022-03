Chanel Totti torna sui social dopo la presunta crisi dei genitori: il messaggio lasciato dalla figlia di Ilary e Francesco ha fugato ogni dubbio

Indizi social mal interpretati dalla stampa hanno portato all’esplosione del caso mediatico più chiacchierato delle ultime settimane. L’assenza di scatti in cui Ilary e Francesco si mostravano insieme – a cui si sono aggiunti una serie di altri fattori – aveva lasciato credere che, tra i due, il divorzio fosse imminente.

In realtà, la padrona di casa dell’Isola dei Famosi ha contribuito a smentire questo gossip mediante la sua ultima intervista a Verissimo. Una maldicenza che, come chiarito dalla Blasi, ha fatto molto soffrire i suoi figli Cristian e Chanel.

La secondogenita del “pupone” e della conduttrice, tornata su TikTok dopo oltre due settimane di assenza, ha postato un messaggio che ha fugato ogni dubbio. Dal video si può chiaramente intuire lo stato d’animo con cui Chanel sta vivendo questo difficile momento…

Chanel Totti, dopo la crisi il messaggio che toglie ogni dubbio: “sono dalla tua parte”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Roberta Morise, su di lei la verità sconvolgente: ecco dove l’avete vista per la prima volta

Era stata lanciata come una notizia ormai certa, al punto tale che tutte le principali testate italiane l’avevano presa per buona. In realtà, tra Ilary Blasi e Francesco Totti l’amore non si sarebbe mai assopito, come la bellissima conduttrice non ha mancato di ribadire ai microfoni di Verissimo.

Per i figli della coppia più chiacchierata del momento, in particolare Chanel e Cristian, la situazione non si è rivelata per niente semplice da affrontare. Tuttavia, grazie al supporto di mamma Ilary e papà Francesco, i due adolescenti ne sono usciti più forti di prima.

Proprio Chanel, nelle scorse ore, è tornata su TikTok dopo un’assenza di oltre due settimane, con un video che è la prova del suo ritrovato buonumore. “Sempre dalla tua parte“, ha scritto la figlia del “pupone”, indirizzando il messaggio all’amica assieme alla quale ha realizzato la clip. Una clip in cui Chanel, come qualunque adolescente della sua età, sprizza felicità da tutti i pori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “E’ bello stare tutti insieme” Aurora Ramazzotti interviene sul ritorno di fiamma dei genitori

A quanto pare, nella vita della 14enne tutto sembrerebbe essere tornato alla normalità. La sua famiglia, da sempre molto unita, è riuscita a superare anche questo ostacolo.