Roberta Morise è appena volata in Honduras per vivere l’esperienza di “L’Isola dei famosi”, ma cosa sappiamo sull’ex di Carlo Conti?

Roberta Morise e Blind sono diventati ufficialmente una nuova coppia di “L’Isola dei famosi” ed ora sono pronti a stupire i telespettatori, puntando alla vittoria.

Per la conduttrice e showgirl è la prima volta in un reality e sono in tanti a fare il tifo per lei che nel corso degli anni ha tirato fuori il meglio di sé, tra alti e bassi. La Morise ha iniziato la sua carriera in veste di corista alla trasmissione di Rai 1 “I raccomandati” dove ha conosciuto Carlo Conti.

Roberta Morise, l’esordio che nessuno ricorda

Roberta Morise è molto conosciuta e nota dal pubblico italiano, ma la maggior parte la ricorda come valletta di “L’Eredità”, dove ha lavorato per tre anni consecutivi e dove si è innamorata di Carlo Conti.

I due hanno vissuto una storia d’amore unica, nonostante la differenza di età. Poi però il conduttore e la ballerina hanno deciso di intraprendere strade diverse e si sono separati.

Nessuna sa che Carlo Conti ha notato per la prima volta l’ex fidanzata a “Miss Italia” nel 2004, quando la showgirl vi partecipò classificandosi al quinto posto. E’ in quell’occasione che la Morise è venuta a contatto con il mondo della televisione e non lo ha più lasciato.

Oggi è una donna affermata e molto più matura dell’epoca, pronta a mettersi in gioco in ogni situazione. Ha deciso di partecipare all’“Isola dei famosi” perché ha voglia di vivere un’esperienza forte e diversa.

Lo ha raccontato in un’intervista per 361magazine dove ha riferito: “Al provino ho fatto la matta, penso che non se lo aspettassero, dopo i 17 anni in Rai probabilmente si aspettavano una signorina pacata”.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla valletta di “L’eredità”? Il pubblico non vede l’ora di conoscere il suo lato selvaggio che uscirà fuori nel corso del reality. Non ci resta che seguirla in questa avventura unica.