“Un Posto al Sole”, gioia incontenibile per il ritorno: “Bentornata a casa”

Ilenia Lazzarin è finalmente tornata in Un Posto al Sole. La soap opera napoletana ha nuovamente accolto l’attrice dopo anni di lontananza da Napoli

Ilenia Lazzarin è stata una grande protagonista della soap opera napoletana Un Posto al Sole. Lei è entrata a far parte di questa grande famiglia quando era davvero giovanissima, nel ruolo di Viola Bruni, la figlia della dottoressa che venne trasferita in un ospedale di Napoli dopo una vita trascorsa a Milano. Qui la vita delle due donne è completamente cambiata.

Viola è cresciuta all’interno della soap e così Ilenia con lei. Si è trasferita qui a Napoli, ha trovato l’amore pochi anni fa e ha realizzato il suo sogno di diventare madre del piccolo Raul che ad oggi è tutta la sua vita. Questo periodo di maternità, però, ha portato l’attrice ad allontanarsi dalla soap opera per poter crescere il suo bambino nei primi anni e superare la crisi matrimoniale che l’ha poi portata alla separazione.

Ilenia Lazzarin e il ritorno ad Un Posto al Sole: “Bentornata a casa, Lullina”

Oggi è tutta un’altra storia, infatti Ilenia si è sentita pronta a ritornare e, dopo due anni trascorsi a Torino, Viola ha fatto le valigie ed è rientrata a Napoli. Per il momento si tratta solo di una vacanza momentanea, però pare proprio che la donna finirà per rimanere a Napoli per molto più tempo, dunque per trasferirsi in pianta stabile.

Patrizio Rispo, che nella serie interpreta il marito della madre che per lei è come un padre, nella vita reale ha lo stesso e identico rapporto con la giovane attrice. La considera davvero come una figlia ed è sempre stato presente in ogni momento della sua vita.

“Bentornata a casa Lullina mia bella” ha scritto Patrizio sul suo profilo di Instagram, pubblicando un video in cui è proprio in compagnia di Ilenia.