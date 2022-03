“E’ bello stare tutti insieme” Aurora Ramazzotti interviene sul ritorno di fiamma dei genitori

Aurora Ramazzotti nel corso di un’intervista rilascia delle dichiarazioni scottanti sul ritorno di fiamma tra i genitori.

Aurora Ramazzotti, negli anni la giovane influencer è riuscita a scrollarsi di dosso l’etichetta di figlia d’arte per intraprendere un percorso lavorativo tutto suo. Celebre sui social dove i suoi video, spesso molto esilaranti, fanno breccia nel cuore dei suoi milioni di followers. In passato criticata, oggi è una donna sicura di sé.

In passato quindi veniva spesso presa di mira dagli haters sul suo aspetto e facendo sempre sterili confronti con mamma Michelle anche se la giovane non ha mai accusato il colpo, ben consapevole della insussistenza degli attacchi nonché delle sue tante qualità che la rendono oggi molto amata sui social.

Aurora Ramazzotti, svela un retroscena sulla sua vita familiare

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “MAPV”, Francesca Musci e Andrea Ghiselli presto genitori: maschio o femmina? Lo svelano con un VIDEO

In occasione di un’intervista rilasciata per “Belve” in onda su Rai Due, la giovane Ramazzotti affronta con naturalezza e garbo l’intervista che si fa sempre più incalzante fino a quando la giornalista, Francesca Fagnani, le chiede alcuni aspetti circa il ritorno di fiamma tra papà Eros e mamma Michelle. Una risposta secca ma non troppo.

Aurora ha ammesso di non ricordare i momenti in cui i genitori stavano insieme salvi alcuni immortalati da delle fotografie che la stessa definisce stupende. Prosegue ancora sostenendo di non voler questo ritorno di fiamma perché li vede molto diversi tra loro col rischio che “…si consumerebbero a vicenda” completa la Ramazzotti.

Poi, prosegue affermando che se i due decidessero di far coppia che ben venga ma non li vedrebbe proprio adatti. Ha raccontato però di essere stata felice ultimamente e di aver potuto trascorrere dei momenti tutta la famiglia insieme, un ricordo che le rimarrà in mente per tanto tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Striscia la Notizia”, avete visto l’abito di Michelle Hunziker? Un 21 marzo estremo: si vede tutto – FOTO

Gli occhi di Aurora brillavano, la felicità di avere accanto dei genitori che sono sempre stati presenti per lei, sia separatamente che insieme. Siamo certi che la giovane non voglia rivedere i genitori come coppia? Lo sguardo gioioso non lascerebbe dubbi.