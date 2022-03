Rocio Munoz Morales manda in tilt Instagram senza veli: “Infarto in corso”

Lo scatto di Rocio Munoz Morales fa impazzire il web, la compagna di Raoul Bova seduce con le sue curve al naturale: spettacolo

Un cuore, due paesi. E’ questa la vita di Rocio Munoz Morales, attrice e presentatrice spagnola ormai diventata uno dei volti più celebri anche nel nostro paese. La sua classe ed eleganza hanno fatto breccia anche da noi, risultando irresistibili.

Ne sa qualcosa anche Raoul Bova, che dopo averla conosciuta sul set del film ‘Gli Immaturi – Il viaggio’ nel 2012, ne ha fatto la sua compagna di vita. I due sono molto felici insieme da allora e la loro unione è stata allietata dalla nascita di due figlie, Luna e Alma.

Rocio divide la sua carriera tra il suo paese d’origine e l’Italia, con numerose esperienze dal punto di vista televisivo, cinematografico e teatrale. Fascino irresistibile unito a un’indole dolce e sorridente che non può non essere apprezzata dai fan. Rocio è infatti anche molto impegnata nel sociale, con diverse attività che l’hanno vista in prima linea, come al tempo dello scoppio della pandemia nel 2020.

Sui social, è naturalmente piuttosto celebre, con un seguito di followers che supera il mezzo milione su Instagram. Bellezza da lasciare senza fiato e in grado di regalare scatti davvero unici, come l’ultimo, che colpisce davvero dritto al cuore.

Rocio Munoz Morales, il vedo-non vedo che attira sui dettagli più infuocati: acclamazione totale dei fan

La splendida Rocio decide di accelerare le palpitazioni dei suoi ammiratori con una immagine senza veli. Coperta solo parzialmente da una tenda, e raccogliendosi le braccia al petto, lascia comunque intravedere le sue curve perfette, quel tanto che basta per accendere la fantasia.

Uno spettacolo a cui è davvero difficile resistere e infatti fioccano, come se niente fosse, like e commenti estasiati. Femminilità provocante ed esplosiva, ma anche con tanta classe ed eleganza, Rocio rappresenta una bellezza peculiare che non lascia indifferenti.

Per l’ennesima volta, ci lascia senza parole come solo lei sa fare. E con un invito che sale dal cuore: “La bellezza è proprio in chi siamo e come siamo. Unici e irripetibili. Ognuno diverso. Ognuno autentico. Ed è esattamente lì che sta la propria “ricchezza”. Accettiamoci, amiamoci, sempre e comunque!“.