Gemma Galgani, brutte notizie per la dama di Uomini e Donne. La sua posizione all’interno del programma sembra vacillare, i dettagli lasciano senza parole

La settimana di Uomini e Donne si è conclusa all’insegna delle liti tra i membri del parterre, ma anche del divertimento più sfrenato. A movimentare le dinamiche del dating show, come sempre, ci ha pensato l’opinionista Tina Cipollari, che con le sue trovate a dir poco vivaci non manca di tenere alto l’umore del pubblico.

Quest’oggi, dopo essersi cimentata in un’imitazione spassosa del cavaliere Biagio Di Maro, la Cipollari è tornata a rivolgere l’attenzione al suo bersaglio preferito: la dama Gemma Galgani. La torinese, tornata a sorridere grazie al cavaliere Franco, sembra ormai completamente assorbita da questa nuova ed entusiasmante conoscenza.

A frenare la contentezza di Gemma, tuttavia, ci ha pensato proprio la sua acerrima nemica. Tina, di punto in bianco, ha infatti richiamato l’attenzione delle telecamere per fare un annuncio davvero sconvolgente al pubblico. Le cose stanno davvero come da lei riportato? Scopriamolo insieme.

Gemma Galgani, brutte notizie per lei a Uomini e Donne: “non è stata riconfermata”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Chanel Totti, dopo la crisi il messaggio che toglie ogni dubbio: “sono dalla tua parte”

Nonostante si fosse da poco concluso lo spazio dedicato a Biagio Di Maro, anche nella puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi Tina Cipollari ha trovato il modo di punzecchiare Gemma Galgani. Quest’ultima, entusiasta della nuova conoscenza con il cavaliere Franco, è parsa letteralmente essere su un altro pianeta.

L’opinionista, spalleggiata da Gianni Sperti, non poteva lasciarsi scappare l’occasione di deriderla. “Mi raccomando Gemma, stasera metti in mostra il davanzale che ti ha rifatto il chirurgo“, l’ha apostrofata Tina, mentre i presenti faticavano a trattenere le risate.

Successivamente, la Cipollari ha voluto spostare l’attenzione sul lavoro di Gemma, impegnata in qualità di responsabile di un teatro torinese. “Ma in questo periodo sono aperti i teatri? Stai lavorando?“, le ha chiesto Tina, ricevendo la risposta affermativa della dama. Notando il tono di disappunto con cui Gemma sembrava trattare l’argomento, l’opinionista non ha mancato di insistere sulla questione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Roberta Morise, su di lei la verità sconvolgente: ecco dove l’avete vista per la prima volta

“Che ti è successo? Non ti hanno confermata come bigliettaia?“, ha continuato ad ironizzare Tina, travolgendo persino il collega Gianni Sperti, che pur si mostra sempre più benevolo nei riguardi della torinese. In realtà, come poi confermato dalla dama, a teatro tutto sembra andare a gonfie vele, anche grazie ad una stagione lavorativa sicuramente più favorevole rispetto alla precedente, essendo il pericolo del Covid ormai scampato.

L’opinionista, nel proseguo del suo interrogatorio, ha invitato la Galgani e Franco ad approfondire la loro conoscenza, prospettando loro delle vere e proprie serate a luci rosse. “Se stanotte la vai a trovare lei ti aspetta sveglia, vero Gemma?“, l’ha provocata Tina, ricevendo la dura stoccata della De Filippi.

La torinese, a dir poco imbarazzata, si è prestata al gioco della sua nemica e ne ha accolto i consigli. “Certo che lo aspetterei, a me piace tanto“, ha confermato la dama, che per la prima volta dopo tanto tempo sembra aver trovato qualcuno in grado di sollecitare il suo interesse.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Annunciato il vincitore dell’Isola: sembra incredibile ma si sa già tutto…

Sicuramente, attraverso le prossime puntate, avremo modo di capire come sta proseguendo la conoscenza tra i due. La Cipollari, impaziente di conoscerne gli sviluppi, non mancherà di commentare il tutto con la sua travolgente ironia.