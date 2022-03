Pomeriggio 5, la D’Urso ci va giù pesante con la collega: “non la seguo”. Che stoccata!

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso si è lasciata scappare un commento di troppo che non è passato inosservato: non ci sono dubbi, il riferimento era a lei…

Le dinamiche di Pomeriggio 5, a seguito dell’inizio dell’Isola dei Famosi, appaiono più movimentate che mai. Anche nell’appuntamento di oggi, venerdì 25 marzo, Barbara D’Urso ha avuto la possibilità di interloquire con Vladimir Luxuria, che si è collegata con il programma durante il secondo blocco della diretta.

Assieme all’opinionista del reality, la conduttrice ha avuto modo di ripercorrere i momenti salienti della puntata di ieri sera, su cui la Luxuria è parsa avere un’idea più che definita.

Ed è stato proprio durante il confronto con Vladimir che Barbara D’Urso si è lasciata andare ad un’osservazione alquanto pungente sull’Isola. Quello che la conduttrice ha rivelato è parso essere una stoccata bella e buona nei confronti di Ilary Blasi: i dettagli sconvolgenti.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ci va giù pesante con la collega: “non la seguo”. Che stoccata!

Durante la diretta dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri si sono manifestati i primi dissapori tra i naufraghi in gara. Barbara D’Urso, nel secondo blocco di Pomeriggio 5, ha voluto ascoltare il parere di Vladimir Luxuria, opinionista della trasmissione assieme a Nicola Savino.

In particolare, la conduttrice ha chiesto alla sua ospite che cosa ne pensasse delle critiche rivolte da Floriana Secondi a Nicolas Vaporidis. La replica della Luxuria a tal riguardo non ammetteva dubbi. “Lei lo ha accusato di essere un privilegiato, ma l’accusa non sussiste perché lui è diventato immune dopo aver superato la prova“: queste le spiegazioni fornite dall’ospite.

La D’Urso, di fronte alle parole della Luxuria, è parsa a dir poco spiazzata. Solo in seguito, i telespettatori sono riusciti a comprendere il motivo di tanto stupore. “Ah, è andata così…” – ha commentato Barbara, prima di sganciare una vera e propria bomba – “È che non ho seguito l’Isola“.

Una puntualizzazione a dir poco eloquente, quella della D’Urso, che secondo i followers non apprezzerebbe particolarmente lo stile di conduzione di Ilary Blasi. Un’ipotesi che, alla luce dell’esperienza che Barbara ha maturato nel campo dei reality, potrebbe essere più che fondata.