Non può mancare, a partire dalle ore 18.45 di ogni giorno della settimana, l’appuntamento imperdibile con L’Eredità. I telespettatori di Rai 1, da oltre vent’anni, sono abituati a trascorrere la fascia preserale di fronte al quiz game più longevo della tv, attualmente condotto da Flavio Insinna.

Con la collaborazione dei professori Andrea Cerelli e Samira Lui, il presentatore riesce sempre a far vivere ai suoi affezionatissimi dei momenti di pura spensieratezza. Quest’oggi, tuttavia, la programmazione dell’emittente statale ha gettato il pubblico de L’Eredità nello sconforto più totale.

Nell’apprendere quello che stava accadendo, i fan si sono precipitati sui social per tentare di reperire informazioni a riguardo. L’Eredità è stata davvero cancellata? Tutti gli indizi lasciavano pensare a questo triste epilogo.

Cancellata L’Eredità? I telespettatori sono ancora sconvolti dalla notizia: cosa è accaduto

Nel sintonizzarsi con il quiz game di Rai 1 all’ora prestabilita, i telespettatori si sono trovati di fronte ad una realtà che non si sarebbero mai aspettati. Alle 18.45, infatti, l’emittente statale stava ancora trasmettendo in diretta dalla Basilica di San Pietro, dove Papa Francesco stava eseguendo l’atto di Consacrazione delle nazioni Ucraina e Russia al Cuore Immacolato di Maria.

I fan de L’Eredità, a dir poco sconvolti dalla scena, hanno subito pensato ad una cancellazione dall’amatissimo gioco televisivo. Molti di loro si sono rapidamente riversati sulle pagine social del programma, domandando a gran voce cosa stesse accadendo. La risposta, di fatto, è arrivata attorno alle ore 18.55 proprio attraverso il canale Rai 1.

L’Eredità, in una giornata speciale come quella di oggi, ha semplicemente ritardato la messa in onda di un quarto d’ora, per consentire la conclusione dell’edizione speciale del TG1. Flavio Insinna, come di consueto, ha aperto la puntata non mancando di fare riferimento a quanto sta avvenendo in Ucraina ormai da settimane.

“I bambini hanno bisogno di pace e di continuare a guardare L’Eredità!“, ha sentenziato il conduttore, sollevando l’applauso di tutti i presenti. Nulla da temere, dunque, per gli affezionati del quiz game, che potranno continuare a divertirsi di fronte alla tv.