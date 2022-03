Al Teatro Puccini si terrà uno show, a cui prenderanno parte alcuni importanti artisti del mondo della musica.

La location è stata scelta da Mahmood, che si esibirà per il suo unico concerto del nuovo “Ghettolimpo Summer Tour”.

Si tratta di una serie di eventi che prenderanno il via il 28 giugno e proseguiranno fino all’11 settembre, animando le serate in riva al lago di Massaciuccoli.

Tra le grandi stelle del teatro ci sono i cantanti del gruppo musicale “Il Volo” e Mahmood: vederli insieme farà emozionare milioni e milioni di italiani.

L’unica tappa in Toscana del tour “Live Concert” del trio “Il Volo” sarà proprio quella del 24 luglio a Torre del Lago: i brani proposti saranno un tributo a Ennio Morricone.

A chiudere il cartellone sarà Notre Dame de Paris, ovvero la famosissima opera moderna, tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, con le musiche di Riccardo Cocciante e le liriche originali di Luc Plamondon.

Il Volo e Mahmood, quattro degli artisti più amati nella storia della musica italiana…

Alessandro Mahmoud è un cantautore e paroliere italiano, che raggiunse la notorietà nel 2018, partecipando al Festival di Sanremo e vincendo nella categoria Giovani con il brano “Gioventù bruciata”.

Il Volo, invece, è un gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Entrambi sono molto amati dal pubblico italiano e non solo: vederli insieme sul palco del Gran Teatro Puccini è una gioia immensa per i loro fans.

Vedremo Mahmood anche all’Eurovision Song Contest a Torino, al quale parteciperà per la seconda volta: quest’anno, però, si esibirà in coppia con Blanco, proprio come al Festival di Sanremo.

Il loro brano “Brividi” è il più ascoltato di sempre su Spotify Italia: il pubblico lo ha apprezzato moltissimo.