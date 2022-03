Piero Angela ha parlato delle proprie condizioni di salute nel corso di una recente intervista: “ho un piede nella fossa e…”

È uno dei volti più amati dal pubblico italiano, e da circa settant’anni porta avanti una brillante carriera nel mondo del giornalismo e della divulgazione scientifica. Piero Angela, prossimo al compimento dei 94 anni, è infatti il pioniere delle trasmissioni a scopo divulgativo che, nel corso del tempo, sono state ricalcate e proposte da svariate emittenti.

Il figlio Alberto, che ha raccolto l’eredità paterna in maniera eccellente, è attualmente alla conduzione di Meraviglie – La Penisola dei tesori. Quest’ultimo, ricalcando le orme del padre, guida i telespettatori in veri e propri viaggi attraverso i tesori del patrimonio artistico e culturale italiano.

Piero Angela, che ormai compare raramente in tv, ha recentemente rilasciato un’intervista a Repubblica, dove ha parlato delle proprie condizioni di salute. I fan del divulgatore sono rimasti a dir poco sconvolti dalle sue dichiarazioni.

Piero Angela, la confessione dolorosa: “ho un piede nella fossa e..”. Spettatori straziati

La carriera televisiva di Piero Angela ha consentito al giornalista di ottenere svariati riconoscimenti. Il divulgatore – notizia di cui pochi sono al corrente – ha infatti ricevuto dodici lauree honoris causa, per la sua incessante ed incommensurabile attività svolta nel campo culturale.

In una recente intervista rilasciata a Repubblica, il padre di Alberto ha fatto un bilancio della propria vita, in cui i successi non sono sicuramente mancati. Il giornalista, che a dicembre prossimo taglierà il traguardo dei 94 anni d’età, è un modello ed un esempio per moltissimi giovani: “mi confessano di aver scelto determinate facoltà grazie a me“.

Inevitabile il commento sull’età che avanza e che, in ogni caso, non sembra affatto porre un freno agli interessi del conduttore. “In piedi sento tutti i miei 90 anni, seduto ne ho 45” – ha spiegato il divulgatore scientifico, aggiungendo – “Ho un piede nella fossa e uno nella saponetta“.

Al netto degli acciacchi che l’avanzare degli anni inevitabilmente porta con sé, Piero Angela non sembra minimamente intenzionato ad allentare gli studi o gli impegni lavorativi. Proprio questo suo costante dedicarsi a progetti sempre diversi sarebbe, a detta del conduttore, il vero segreto per non accorgersi del tempo che passa.

Il padre di Alberto, a questo proposito, continua a lavorare alle trasmissioni del figlio come ideatore e coordinatore. La sua è, di fatto, una figura insostituibile all’interno del panorama scientifico e culturale italiano.