Una prova d’agilità divina, comprovata con intensità e destrezza: Martina Colombari nella sua nuova performance di spalle è “unica”.

Reduce da un’iconica passeggiata in bicicletta presso la località turistica in provincia di Udine, a Castello D’Arcano, nella giornata di ieri, 23 marzo, la meravigliosa attrice ed ex “Miss Italia”, Martina Colombari ha poi stupido i suoi fan questa mattina. La bellissima conduttrice emiliana ha voluto continuare la sua attività ginnica in modo più intensivo, ma risultato presto come altrettanto spettacolare.

“In questi giorni pare che il tempo si sia fermato“, aveva sottolineato l’attrice con sguardo sognante presso i sublimi paesaggi soleggiati, d’esordio primavera, in quel di Fagagna. Mentre, invece, quest’oggi: per la recente concorrente dei “Soliti Ignoti”, continueranno delle originali “montagne russe“. Le quali mostreranno i primissimi risultati di un costante lavoro su se stessa. Quello di un’artista mai così a tutto tondo.

