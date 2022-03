Il flirt tra Ornella Muti ed Adriano Celentano continua a creare rumors nel mondo dello spettacolo. Dopo anni l’attrice italiana dice la sua verità sulla questione che nessuno vuole dimenticare, incredibile la reazione di Claudia Mori.

Ornella Muti è una delle attrici più belle ed apprezzate del panorama cinematografico italiano, la sua carriera inizia quando era molto giovane, infatti a soli 14 anni ha esordito in “La moglie più bella” di Damiano Damiani. La vita dell’attrice è sempre stata chiacchierata, soprattutto perché è stata la prima donna a rifiutare un matrimonio riparatore a soli 17 anni quando rimase incinta di Naike, la maggiore degli altri due fratelli, Andrea e Caroline, nati dal matrimonio con Federico Fachinetti.

L’attrice è una donna molto libertina e questa sua spensieratezza spinta dal vivi e lascia vivere le ha da sempre conferito un fascino particolare quasi lascivo ma allo stesso tempo impostato ed inviolabile. Ornella è stata ed è una delle donne più desiderate d’Italia, negli anni un flirt ha fatto sognare milioni di fan, una possibile storia d’amore con il Molleggiato Adriano Celentano ha creato non poco scompiglio.

Ornella Muti parla del flirt con Adriano Celentano, dopo anni la verità

Adriano Celentano ed Ornella Muti sono due pietre miliari del cinema e della televisione italiana. Erano gli anni 80′ quando Adriano ed Ornella stavano lavorando a due film che gli hanno dato non poca notorietà, “Il bisbetico domato” e “Innamorato pazzo”.

L’attrice bella come poche e l’attore simpatico ma allo stesso tempo malizioso, per molto tempo si sono frequentati sul set e tra un ciack e l’altro c’è stato un flirt. A quel tempo (così come ora) Adriano era sposato con l’attrice Claudia Mori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Silvio Berlusconi ancora papà”: la clamorosa indiscrezione e la reazione della sua ex

Inizialmente il flirt era solo una voce di corridoio ma si era insediato come un tarlo nel rapporto tra Claudia ed Adriano ed un po’ alla volta il loro matrimonio si stava sgretolando. L’amore per i figli fece rinsanire il Molleggiato che decise di continuare il viaggio di vita intrapreso con la moglie per il bene della sua famiglia.

Il flirt tra i due attori è stato confermato dopo anni da Adriano Celentano, ma quando era solo un’ipotesi i fan speravano in quell’amore quasi impossibile. In un video postato sui social, nello specifico un’intervista rilasciata da Ornella Muti, spunta la verità o quel che ne potrebbe essere.

L’attrice non si è mai pronunciata sulla questione, ma in diretta ha voluto sottolineare, dopo le domande incalzanti della giornalista: ” Non so perché Adriano l’abbia confessato. Forse si voleva togliere un peso. Per me un tradimento è un tradimento, ma se l’ha fatto sarà stato felice di farlo. Non l’ha fatto di certo piangendo.”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Lutto nel mondo del cinema, addio all’attore italiano: il grande film con Claudio Bisio

Inaspettata la reazione dell’attrice Claudia Mori la quale non si è mai pronunciata in maniera offensiva verso i due “fedigrafi indomati”.