Quanto guadagna un medico di base: ti sfatiamo un mito

Se ti sei mai chiesto quanto possa guadagnare un medico di base, sei nel posto giusto. Oggi è possibile che ti sfatiamo o confermiamo qualche mito, iniziamo!

Il medico di base è una figura molto importante per le famiglie italiane e per tutti i cittadini. Possiamo tranquillamente affermare che è il primo tramite con la sanità. Instaurare un rapporto di fiducia con il proprio medico di base è importante specie se si vogliono tenere sotto controllo piccoli problemini di salute.

In Italia il medico di base assiste un tot di pazienti in base al numero complessivo di abitanti di quel territorio, il più delle volte il numero si aggira intorno ai 1500 pazienti. Partiamo subito col dirti che non esiste uno standard di compensi in quanto se dal medico ci sono all’incirca 500 persone in cura, al medico spetteranno dai 68 ai 70 euro a paziente. Più è alto il numero di assistiti ed il “valore” del paziente, scende.

Nel dettaglio tutti i numeri sul compenso del medico di base

Contrariamente a quanto si pensi un medico se ha molti pazienti guadagna una cifra decisamente inferiore a persona. Ad esempio, se un medico ha in cura 1500 pazienti questo guadagnerà per l’assistenza ad ogni paziente 35 euro, mentre se ne ha in cura 500, il medico riceverà un compenso che varia dai 68 ai 70 euro a persona.

Dobbiamo considerare il fatto che ogni medico non può assistere più di 1500 pazienti, quindi facendo un rapido calcolo matematico, ogni dottore guadagna 52.500 euro annui lordi ( naturalmente è la quota compenso assistito), per cui lo stipendio di un medico di famiglia, al mese è di 4.300 euro lordi.

C’è da dire però che il guadagno annuo dei medici di famiglia varia anche in base agli anni di servizio. Un medico che lavora da 3 anni può guadagnare 71.500 euro (lordi) all’anno. Mentre un medico di famiglia che lavora nel settore da 10 anni può guadagnare anche 150.000 euro (lordi) l’anno.

Il guadagno è molto diverso rispetto ai medici che operano all’estero, prendiamo ad esempio la Svizzera, in questo splendido Paese che somiglia proprio ad un’isola felice, un medico può guadagnare anche 1milione di franchi l’anno, che in euro sono 979.672,42. Mica male!