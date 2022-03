Fabri Fibra, con “Caos” conquista la classifica FIMI: “Devo tutto a…”

La classifica FIMI di questa settimana vede Fabri Fibra conquistarsi la vetta con il nuovo album “Caos”. Solo due artisti sono stati in grado di ostacolarlo sul podio dei singoli: ecco di chi si tratta

Il nuovo album di Fabri Fibra, “Caos“, ha sbaragliato la concorrenza riuscendo a conquistarsi il primo posto nella classifica FIMI. Ogni sette giorni la Federazione dell’Industria Musicale Italiana pubblica i dati inerenti alle vendite degli album, dei vinili e dei singoli avvenute in Italia. Scopriamo i risultati di questa ultima settimana.

Numeri che non sorprendono quelli ottenuti dall’ultimo progetto discografico di Fibra, pubblicato lo scorso 18 marzo, che arriva a cinque anni di distanza da “Fenomeno“. Il nuovo album di inediti, in cui sono presenti anche noti artisti della scena musicale italiana -da Madame a Marracash, da Francesca Michielin a Gué Pequeno– ha ottenuto grande riscontro dal pubblico che ha riaccolto il rapper con grande entusiasmo.

Classifica FIMI: Fabri Fibra primo, solo Mahmood e Blanco rimangono imbattuti

È “Caos“, il nuovo disco di Fabri Fibra, l’album più venduto degli ultimi sette giorni secondo i dati riportati da FIMI. “Devo tutto ai fan e ogni rima che chiudo è il modo in cui li ringrazio“, scrive sui social il rapper comunicando il risultato in classifica. L’artista va a spodestare Paky che con “Salvatore” si era aggiudicato la vetta la scorsa settimana. Al terzo posto risale Blanco con “Blu Celeste” che porta per la prima volta dopo diverse settimane Rkomi a scendere dal podio con “Taxi Driver“.

Fabri Fibra debutta in prima posizione anche tra i vinili, seguito dall’ingresso del rapper americano Travis Scott con “Astroworld“. Al terzo posto troviamo invece Cesare Cremonini con “La ragazza del futuro“.

Grande successo per “Caos” anche nella classifica dei singoli, tutte le tracce dell’album si posizionano infatti nella Top 50. Il miglior debutto spetta proprio al brano che dà il titolo al disco e che vede la collaborazione di Madame e Lazza.

“Caos” occupa la seconda posizione tra i singoli più venduti e ascoltati, non riuscendo tuttavia nell’impresa di spodestare Mahmood e Blanco che con “Brividi” restano in vetta per l’ottava settimana consecutiva. Al terzo posto Sangiovanni con il brano presentato al Festival di Sanremo, “Farfalle“.

