“Posso mettere 10 like?”. Elena Santarelli: il look improvvisato, fatto tutto da sola. Cosa ne pensano i fan – FOTO

Elena Santarelli. La famosa conduttrice e show girl è molto popolare anche su Instagram. Interperlla i suoi fan per avere approvazione su un look totalmente realizzato da lei

Classe 1981, nata a Latina ma cresciuta a Sermoneta, Elena Santarelli ha avuto un esordio di prestigio nel mondo della moda in giovanissima età sfilando per maison di lusso come Giorgio Armani, Laura Biagiotti, Gai Mattiolo.

Tuttavia, il grande pubblico ha imparato a conoscerla e ammirarla tra il 2002 e il 2004 grazie alla sua prima partecipazione a un fortunatissimo programma televisivo. Stiamo parlando de “L’Eredità”, quiz show che va ancora in onda su Rai Uno, all’epoca presentato da Amadeus. La sua fama è stata poi consolidata con la presenza nelle vesti di concorrente nel reality di sopravvivenza “L’isola dei famosi” (terza stagione, vinta da Lory Del Santo ma che vide la Santarelli giungere in semifinale).

Elena Santarelli: il fascino della showgirl è dilagante sul web. Immagini strepitose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

La vita privata ha riservato una dura prova a Elena Santarelli. É sentimentalmente legata dal 2006 all’ex calciatore Bernardo Corradi; la coppia è però convolata a nozze solo il 2 giugno 2014 e ha avuto due figli: Greta e Giacomo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Accidenti che…” Antonella Fiordelisi stacco di gambe favoloso: i fan vedono rosso – VIDEO

A quest’ultimo, purtroppo, è stato diagnostico un tumore maligno al cervello. Dopo due anni di durissime lotte, il bambino sembra essere uscito dall’incubo della malattia. La Santarelli è diventata un simbolo di madre forte, presente, una guerriera che non ha mai permesso allo sconforto di avere il sopravvento.

Recentemente ha confessato durante il salotto pomeridiano di “Verissimo” su Canale 5 (condotto da Silvia Toffanin) che le sarebbe piaciuto avere un altro figlio, tuttavia il dolore che la sua famiglia ha dovuto affrontare ha posto un freno al suo desiderio: “Non ce la faccio. Ho avuto troppe verità sbattute in faccia, non solo le mie, ma anche quelle di altri bimbi” – ha dichiato, carica dell’esperienze vissute frequentando per tanto tempo un ospedale pediatrico. Ha aggiunto: “Ho paura, non me la sento, non ho il coraggio di fare un altro figlio”.

Non ha mai abbandonato il suo pubblico, anzi ora più che mai lo rende partecipe della sua rinnovata felicità attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram (conta oltre 1,8 milioni di follower).

Ai fan propone una carrellata di quattro scatti in cui indossa un fasciante abito verde che mette in risalto la sua forma lingilinea. Chiede il consenso ai fan: “Look approvato? Fatto tutto da sola, trucco e capelli”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Festival di Sanremo 1998″: mega flop della kermesse. Cosa andò storto in quell’edizione

Nemmeno a dirlo, sono arrivati tra i commenti centinaia di complimenti: “Sempre meravigliosa. Abito stupendo”, “Posso mettere 10 like?”, “Meriti tutta la felicità del mondo!”.