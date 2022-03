Eleonora Pedron cinquanta sfumature di grigio e due gambe favolose: “Con o senza è uguale…” – FOTO

Eleonora Pedron si rende protagonista di un primo piano da “cinquanta sfumature di grigio” e lascia tutti a bocca aperta: che gambe!

Eletta “Miss Italia 2002″, la favolosa showgirl protagonista sui social, Eleonora Pedron non ha conosciuto rivali in questo caldo weekend di fine Marzo.

Durante la sua carriera ricca di successi ha guadagnato diversi attestati di stima, da modella a showgirl fino a diventare un vero e proprio pallino per molti volti dello spettacolo.

Da ricordare la sua relazione con il pilota di Moto GP, Max Biaggi, il quale riuscì ad invertire la rotta di un destino fino a quel momento avverso. Eleonora infatti ha vissuto due terribili lutti in famiglia che per lungo tempo hanno lacerato il suo cuore, ovvero la madre e la sorella Nives, rimasta vittima di un brutto incidente stradale.

Oggi però Miss Eleonora ha voglia di rialzarsi e reagire esattamente come agli albori del suo percorso professionale, che la resero unica e ‘incontaminata’

Eleonora Pedron lascia tutti a bocca aperta: gambe meravigliose in vista. “Posso mandarti un bacio?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Non è una domenica qualsiasi per i followers di Eleonora Pedron, scatenati di fronte ad una statua di Madre Natura, in perfetto stato di forma.

La showgirl padovana ha conservato quei lineamenti di bellezza magici e delicati che contraddistinguono il suo corpo. Stavolta a surriscaldare l’atmosfera attorno a lei è un dettaglio in particolare.

Lo zoom nella parte inferiore lascia tutti a bocca aperta. “Con o senza è uguale…” commentano i followers, sorpresi dall’altezza e lo slancio di due gambe perfette e favolose.

Nell’occasione, l’ex Miss Italia indossa al piede un paio di tacchi da 12 centimetri che la rendono ancor più monumentale di quel che sembra.

Il sorriso e la giacca aperta durante un momento di meritato relax consumato sul divano rendono stuzzicante ed effervescente un contesto da “cinquanta sfumature di grigio”.

E invece, secondo voi quale giudizio meriterebbe una bellezza encomiabile come la sua? Cosa aspettate a commentare la sua encomiabile performance?