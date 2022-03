Dopo il flop alle qualificazioni per il Mondiale, Anna Tatangelo fa dimenticare ogni tristezza: “l’Italia non può che essere fiera ed orgogliosa di te”.

Ad un mese esatto di distanza dalla sua trionfante partecipazione allo show serale di “Michelle Impossibile“, la cantante e conduttrice, Anna Tatangelo, riuscirà nuovamente nella sua impresa. Quella, ovvero, di distrarre senza sforzo il pubblico da alcuni malumori attuali. Grazie, in primis, alla sua “meravigliosa” presenza scenica.

A seguito del repentino cambio di programma attuato dalla rete Mediaset in queste ore, l’appuntamento pomeridiano con la trasmissione condotta, a partire dal 2021, dall’artista canora verrà trasmessa con un giorno di ritardo. Non più il sabato, dunque, ma la fascia domenicale di Canale 5 sarà, da ora in avanti, a lei interamente dedicata. Ma scopriamo, adesso, come l’ex giurata di “All Together Now Kids” è riuscita a far dimenticare al pubblico i dissapori causati dalla mancata qualificazione ai Mondiali 2022.

“Fisso ed imperdibile” Anna Tatangelo zoom di fuoco sul décolleté: scintille in rete – FOTO

