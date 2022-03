“Matrimonio a prima vista 8”, si mette male per una coppia: la reunion scopre le carte, “Sta facendo il gioco della volpe e l’uva”

Mercoledì 23 marzo è andata in onda la settima puntata del docureality di Real Time che ha rivelato la situazione disastrosa per due concorrenti.

La fine del programma è dietro l’angolo, mercoledì prossimo 30 marzo ci sarà la scelta definitiva delle tre coppie e poi manca solo l’E poi conclusivo che è stato registrato poche settimane fa (i primi di marzo per far trascorrere i canoni 6 mesi dalla scelta di fronte agli esperti).

Una puntata, quella mandata in onda pochi giorni fa, che ha svelato le carte di gioco dei ragazzi inseriti nel programma, evidenziando come ci sia al momento una disparità colossale tra Gianluca e Giorgia, che si sono finalmente trovati complici, Antonio e Giorgia, uniti e pronti a fare progetti sul lungo periodo.

Mattia e Cristina, invece gelidi e distaccati dopo la crociera che lei ha svolto con l’amica e che li ha separati per una settimana.

Questo lungo periodo di distacco non ci voleva visto che ha accentuato le paranoie malsane del ragazzo, incapace di fare quel passo verso la fiducia nelle donne lasciando crollare le attese e paure che si è costruito negli anni ma che minano la sua autostima. Nel corso della reunion a Poggio Casciano in Toscana è successo però l’impensabile tra di loro…vediamo cosa è accaduto.

Reunion catastrofica, cosa è successo tra Mattia e Cristina

Possiamo dire con certezza che nella scorsa puntata non è successo nulla. Diversamente dalle reunion passate in cui i ragazzi evidenziavano un qualche sommovimento interiore emerso proprio dall’incontro (e confronto) con gli altri partecipanti al programma, stavolta non si è consumato nessun dramma.

Abbiamo incontrato 6 ragazzi molto propensi a socializzare, a ballare e divertirsi, anche a psicanalizzare gli amici Mattia e Cristina che sembravano però, a differenza degli altri, già proiettati verso la scelta finale e al loro “NO” categorico di proseguire.

I due non hanno voluto dare nessuna spiegazione sul fatto che non ci avessero (o volessero) provare. Soprattutto Mattia si è dimostrato freddo ma anche impuntato nel voler negare, forse per orgoglio, di non provare nulla per la sua sposa.

La realtà invece era ben altra: l’operaio per non screditarsi agli occhi degli altri, ha negato spudoratamente di essere in grado di “sapere amare”. Tanta la paura cocente di poter restare scottato, così da chiudersi a guscio e negare invece il sentimento per Cristina che invece lo ha sempre allontanato da ogni rapporto di crescita.

Favaretto nel confessionale spiega che Mattia ha “giocato alla volpe e l’uva. Fa il distaccato ma non ce la fa, vuole nascondere una sua sofferenza oppure non vuole fare brutta figura?”. La scelta è tra una settimana ma ci sono ben poche speranze per questa coppia ormai destinata a dirsi addio.