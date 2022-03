Stéphanie di Monaco sconvolta: rivelazioni inaspettate, cambia tutto

Stéphanie di Monaco si è distinta nel corso del tempo per il suo passato tormentato. Conosciuta come principessa ribelle sembra che voglia cambiare tutto della sua vita.

57 anni, con alle spalle una vita movimentata. Stéphanie di Monaco, secondogenita di Grace Kelly e Ranieri, è una figura molto controversa nel Principato, tanto da averne segnato la storia con colpi di scena e scandali.

Il suo passato è stato molto difficile: a 17 anni è stata coinvolta in un brutale incidente d’auto mentre era con la madre che ha perso la vita segnandola per sempre.

Poi nel corso del tempo, in particolare negli anni Ottanta, è approdata nel mondo dello spettacolo: modella, ballerina, stilista, circense, tanti i ruoli che ha ricoperto. Principessa ribelle è stata la denominazione che si è conquistata e con cui ancora oggi è conosciuta. Tuttavia qualcosa sembra per lei essere cambiato, portandola a discostarsi dal mondo a cui prima apparteneva.

Stéphanie di Monaco: appello inaspettato, cambia tutto

Tra scandali e continui colpi di scena, Stéphanie di Monaco spesso è stata al centro dell’attenzione, facendo tremare il Principato.

Questo non solo per i suoi lavori, che la portavano in giro per il mondo mostrandosi in mise considerate poco appropriate al suo ruolo di reale, ma anche per i suoi amori. Sposata con la sua guardia del corpo Daniel Ducruet, con cui ha dato alla luce tre figli, a seguito della scoperta della sua infedeltà era scappata da un altro uomo.

Si trattava dell’addestratore di elefanti Franco Knie: per stare al suo fianco la Principessa si era trasferita in un circo.

Ma tutto questo è ormai solo un ricordo lontano, ancora di più a fronte delle rivelazione della sorella di Carolina. La reale è rimasta infatti sconvolta da come il suo nome sia ancora associato all’immagine di Principessa ribelle, legata invece solo a una fase della sua vita.

Ormai si considerata molto cambiata e vorrebbe che anche gli altri percepissero questa trasformazione. Nonostante questo desiderio non rinnega il passato e anche gli errori compiuti in quanto l’hanno portata a essere quella che è oggi.

La reale monegasca ha ormai una vita molto più tranquilla e riservata: 57 anni si gode i suoi tre figli ormai cresciuti, occupandosi anche di volontariato. Unica passione che la lega al suo passato è il mondo del circo di cui spesso si gode spettacoli.