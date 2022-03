Stefano De Martino non resiste e confessa tutto alla Venier: “è stato un matrimonio riparatore”

Stefano De Martino non resiste e confessa tutto a Mara Venier: a Domenica In, dopo le parole del conduttore, è calato un gelo imbarazzante

Mara Venier ha accolto Stefano De Martino nello studio di Domenica In con grande calore. Da tempo, infatti, l’ex ballerino non presenziava alla trasmissione di Rai 1, nonostante i ripetuti inviti della conduttrice. Gli impegni del conduttore, specie nell’ultimo periodo, lo hanno infatti reso letteralmente irreperibile.

Stefano, sorridente e cordiale come suo solito, ha raccontato alla Venier gli sviluppi della propria carriera professionale, che di recente lo ha visto al timone del format Bar Stella.

L’ex ballerino, nello spiegare alla conduttrice come fosse nata l’idea del programma – di cui lui stesso è uno degli autori – non ha potuto trattenere un dettaglio imbarazzante. In tanti anni, Stefano non aveva mai fatto una confessione di questo genere.

Stefano De Martino non resiste e confessa tutto a Mara Venier: “è stato un matrimonio riparatore”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Roberta Morise già in intimità con lui: come ha reagito il fidanzato

Accantonata la carriera da ballerino – a cui ha rinunciato pur con grande sofferenza -, l’ex marito di Belen ha deciso di imboccare una strada che, a primo impatto, potrebbe apparire molto distante da quelli che furono i suoi inizi. Si tratta della strada della conduzione, per cui De Martino ha dimostrato di essere particolarmente portato.

Ospite della puntata odierna di Domenica In, il partenopeo ha raccontato alla Venier come fosse nata l’idea di Bar Stella, la trasmissione che Stefano ha condotto tra dicembre 2021 e gennaio 2022, per un totale di quattro appuntamenti.

“Volevo ricreare l’atmosfera che c’era nel Bar Stella, fondato dal mio bisnonno“, ha ammesso De Martino, che si è detto estremamente legato alla sua famiglia. In particolare, l’ex ballerino si è soffermato a descrivere la figura del nonno Stefano – dal quale ha preso il nome -, su cui ha raccontato una serie di sconvolgenti aneddoti.

“Quello tra mia madre e mio padre fu un matrimonio riparatore” – ha ammesso il conduttore, facendo piombare un gelo imbarazzante in studio – “Mio nonno all’epoca era furioso“. La nascita di De Martino, avvenuta quando i suoi genitori erano molto giovani, non fu dunque accolta bene in famiglia, perlomeno in un primo momento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Emanuele Filiberto e la foto con la moglie. Una donna dalla bellezza rara

In seguito, come confermato ai microfoni di Domenica In, tra l’ex ballerino e il nonno si creò un rapporto a dir poco speciale. È proprio pensando alla sua famiglia, infatti, che il conduttore ha ideato la trasmissione Bar Stella, un vero e proprio omaggio al bisnonno e al nonno Stefano.