Il segreto di Ilary Blasi. Ecco a cosa deve la sua forma smagliante

Svelato il segreto di Ilary Blasi per mantenersi sempre in salute e per sfoggiare una forma smagliante. Sta tutto nella sua particolare dieta e nell’attività fisica

Ilary Blasi è da sempre una delle showgirl e conduttrici più amate della televisione italiana. Con la sua spontaneità e professionalità conquista sempre tutti e di programma in programma tiene migliaia di telespettatori incollati allo schermo.

Adesso è tornata al timone de L’Isola dei Famosi, con una nuova edizione che nonostante sia iniziata da pochissimo, sta già riscuotendo grande successo. Negli ultimi mesi Ilary è stata al centro del gossip a causa di alcun rumors che parlavano di una grande crisi tra lei e Francesco Totti, che avrebbe addirittura portato i due ad una possibile separazione. Niente di ufficiale però, i diretti interessati non hanno mai confermato né smentito tali voci.

Ilary Blasi, il segreto per mantenersi sempre in forma

La bellissima Ilary Blasi, nonostante il passare del tempo e nonostante abbia ormai raggiunto i 40 anni, continua a sfoggiare sempre una forma smagliante. Una corpo tonico e assolutamente invidiabile che mette in mostra esibendosi in abiti che risaltano le sue forme. Sicuramente molti si chiederanno come faccia a mantenersi così in salute ed in forma nonostante le gravidanze, i mille impegni impegni lavorativi e lo stress a cui è sottoposta.

La risposta è molto semplice. Il segreto di Ilary è il rigido regime alimentare che segue, coadiuvato da tanta attività fisica. Una dieta ad hoc messa a punto dal suo personale nutrizionista, Nicola Sorrentino, che prevede menù semplici, perlopiù caratterizzati dall’abbondante presenza di frutta e verdura e da cibi magri. Inoltre Ilary dedica molto tempo all’esercizio fisico; si dedica in particolare allo yoga, si concede spesso lunghe camminate e corse sul tapis roulant, almeno tre volte a settimana. Questi piccoli accorgimenti le permettono di mantenersi sempre sana ed informa come tutti noi la vediamo.