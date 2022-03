Roberta Morise già in intimità con il suo compagno di avventura: la reazione del fidanzato Giulio Fratini è sconvolgente

È iniziata da poco la sua avventura all’Isola dei Famosi, eppure la splendida Roberta Morise ha già attirato su di sé tutte le attenzioni dei fan. Il fascino mediterraneo della modella, unito al carattere tenace e combattivo, non hanno mancato di catturare i cuori dei telespettatori.

L’ex professoressa de L’Eredità, grazie al reality, avrà modo di dimostrare quelle che sono le sue qualità personali, che all’interno delle molteplici trasmissioni a cui ha preso parte non erano mai emerse fino in fondo.

Sbarcata in Honduras lo scorso giovedì, Roberta sembra aver già ammaliato uno dei suoi compagni d’avventura. Proprio con quest’ultimo, la Morise si è lascata andare ad un gesto inaspettato. Come l’avrà presa il fidanzato Giulio Fratini?

Roberta Morise già in intimità con lui: come ha reagito il fidanzato Giulio Fratini

L’Isola dei Famosi, per quest’anno, ha deciso di stravolgere completamente le dinamiche del gioco. Molti concorrenti, infatti, sono sbarcati in Honduras in coppia con un compagno, assieme al quale condivideranno ogni singolo momento di questa entusiasmante avventura. A Roberta Morise, ex professoressa de L’Eredità, è stato affiancato il giovanissimo Blind.

Ex talento di X-Factor, il cantante sembra essere subito entrato in sintonia con l’ex di Carlo Conti. Tramite le stories condivise dalla pagina Instagram di Roberta, i followers hanno potuto constatare quanto sia forte il legame che li lega. I due, nel tentativo di supportarsi l’un l’altra, si sono infatti stretti in un dolcissimo abbraccio, prontamente immortalato dalle telecamere.

All’Isola, più che in ogni altro reality, l’unione fa la forza, e questo Roberta e Blind sembrano averlo capito bene. Sorge spontaneo, tuttavia, chiedersi come abbia reagito Giulio Fratini, fidanzato della Morise, di fronte all’inaspettata confidenza che la modella ha già dimostrato di aver instaurato con Blind.

In realtà, dal profilo Instagram di Giulio non traspare alcuna reazione. L’ultimo post del giovane, risalente a due giorni fa, è infatti una compilation che lo ritrae assieme alla sua splendida fidanzata, poco prima che quest’ultima partisse per l’Honduras. Al momento, Fratini non avrebbe motivo di preoccuparsi.