Emanuele Filiberto e la foto con la moglie. Una donna dalla bellezza rara

Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia è molto conosciuto in Italia non solo per la nobiltà della sua famiglia ma anche per aver partecipato a molte trasmissioni televisive.

Nelle ultime settimane il Principe ha riconfermato la sua presenza come giudice di Amici e attraverso questo ruolo, molti sono gli aspetti del suo carattere che vengono alla luce, dalla gentilezza a alla sua infinita preparazione sull’arte e la musica.

Insieme a lui anche Stefano De Martino e Stash, un trio che lo scorso anno ha molto divertito i telespettatori, dimostrandosi oltre che buoni colleghi, amici con cui condividere serate in compagnia e cene cariche di divertimento. Il Principe non ha certo bisogno di grosse presentazioni, come tutti sanno è l’erede di una delle Dinastie più importanti d’Italia e le vicende appartenenti alla sua famiglia, hanno fatto la nostra storia. In molte occasioni il Principe Emanuele Filiberto ha sottolineato quanto i suoi affetti personali rappresentassero una costante nella sua vita, un rifugio nel quale è sempre bello ritrovarsi lontano dai riflettori e dal gossip.

Emanuele Filiberto e la moglie, una donna bellissima

Emanuele Filiberto è sposato con una donna bellissima, anche se la coppia ha sempre cercato di mantenere il riservo sulla loro vita insieme. Molti fan però, si sono chiesti che immagine avesse la moglie di colui che è si è fatto conoscere come un nobile al di fuori delle righe, viste le sue partecipazioni nei programmi televisivi, dove non ha problemi a sbottonarsi per far divertire il pubblico.

La donna che ha rubato il cuore al Principe si chiama Clotilde Courau ed è un’attrice francese molto brava. Figlia di un ingegnere e una professoressa di nobile casata, Clotilde ha girato per tutto il mondo durante la sua crescita e a soli 16 anni ha capito che la recitazione avrebbe potuto cambiarle la vita. Dalle pochissime foto condivise sui social, appare una donna di una bellezza rara, di gran classe e personalità, una coppia da far invidia agli occhi di tutti non solo per la loro posizione sociale ma per il grande amore che li lega e attraverso il quale insieme ogni giorno affrontano le sfide della vita.

