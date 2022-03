“Amici”, lite furiosa tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: “Si è fatto i suoi por** comodi”

Una seconda puntata davvero scoppiettante quella di ieri sera, i due maestri di ballo rivali hanno discusso per il primo guanto di sfida in gara.

Ieri sera su Canale 5 è andata in scena la seconda puntata del talent di Maria De Filippi che si è aperto quasi subito con un guanto di sfida nella categoria ballo, proposto dalla maestra Alessandra Celentano per mettere in risalto le doti dei suoi allievi di punta Michele e Leonardo.

A differenza della scorsa puntata in cui i suoi avversari diretti Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro non hanno accettato di dimostrare le capacità dei loro ragazzi, stavolta l’ex maestro di ballo di Rai 1 ha accettato di buona leva.

Ha però apportato delle modifiche che hanno fatto infuriare la collega che è scoppiata in un insulto bello e buono senza esclusione di colpi. Ecco cosa è accaduto e le parole della Celentano.

Celentano-Todaro, ferro e fuoco tra i maestri, interviene anche Stash

Come dicevamo, a differenza della scorsa puntata, quando Todaro ha rifiutato di far ballare i suoi perchè la sfida non era equa, ieri sera invece ha scelto di far esibire Nunzio e Christian apportando però qualche “modifica” ai passi della Celentano.

Cosa, questa, che ha mandato su tutte le furie la maestra che è esploda d’ira nei suoi confronti ed ha esclamato: “Raimondo si è fatto i por** comodi. Un conto è sistemare i passi, un altro è cambiare stile. Ti ho dato un dito ti sei preso un braccio”.

La maestra ha infatti sottolineato come il ballerino sia passato dal neoclassico all’hip pop. “Dici che Christian è tanto bravo nel moderno, perché non glielo hai fatto fare. Non fai mettere mai alla prova il tuo ragazzo. Comportandoti così non fai altro che darmi ragione”.

Raimondo dal canto suo le ha contestato che lui non avrebbe mai proposto cose improponibili ai suoi allievi a differenza della Celentano, e così si è dovuto adeguare.

Non lo hanno appoggiato però i giudici, soprattutto Stash che ha ammesso: “Se abbiamo una coreografia prima, allora mi aspetto che quello che vedrò sia simile e invece non è stato così, mi dispiace”. Flop per Todaro che ha perso la manche.