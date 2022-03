Cade nel fiume mentre pesca: inutile ogni tentativo di soccorso

Un pescatore stamane è scivolato nel letto del fiume Piave probabilmente dopo aver accusato un malore: inutili i tentativi di soccorso.

Stamane, domenica 27 marzo, sul Piave in provincia di Treviso, in prossimità del confine con il Basso Feltrino, un pescatore di 51 anni, probabilmente a seguito di un malore o per recuperare una lenza, sarebbe scivolato nel letto del fiume.

Del corpo, trascinato dalla corrente, si sarebbe accorto un altro pescatore che si trovava non molto distante verso valle. L’uomo si sarebbe subito adoperato per cercare di riportarlo a riva, purtroppo, nonostante i tentativi di rianimarlo, per il 51enne era ormai troppo tardi.

Treviso, pescatore cade nel Piave: inutili i tentativi di rianimazione

Un pescatore di 51 anni, F.A., stamane intorno alle 8 si trovava presso il fiume Piave in provincia di Treviso, in prossimità del confine con il Basso Feltrino. Colpito probabilmente da un malore, l’uomo sarebbe scivolato in acqua ed il suo corso trascinato dalla corrente.

Ad accorgersi dell’accaduto, riporta la redazione de Il Mattino di Padova, un altro pescatore che stava pescando poco più avanti andando verso valle. L’uomo si sarebbe subito lanciato nelle operazioni di soccorso, riuscendo a trascinare il 51enne a riva. Immediati i suoi tentativi di rianimazione che purtroppo, però, non sono riusciti a salvare dal tragico destino il pescatore.

Nel frattempo sarebbero stati allertati i soccorsi che giunti sul posto altro non avrebbero potuto che constatare il decesso di F.A. Oltre al 118 ed all’eliambulanza, intervenuti anche i vigili del fuoco di Feltre ed i carabinieri.

La salma dopo essere stata trasportata presso la sede dei pompieri del Basso Feltrino è stata poi affidata all’agenzia di pompe funebri che si occuperà delle esequie.

Il 51enne era un operaio di Castelcucco, ma originario di Asolo con una grande passione per la pesca. E proprio per una tragica beffa del destino, avrebbe perso la vita proprio mentre faceva ciò che più amava.