Incidente mortale ad Agugliaro (Vicenza): auto si scontra con una moto in prossimità di un incrocio: tre vittime e due feriti gravi.

Un impatto fatale quello registratosi ad Agugliaro (Vicenza) in cui hanno perso la vita ben tre persone e due sono rimaste gravemente ferite. Stando a quanto accertato sino ad ora, una Nissan su cui viaggiavano madre e figlia, insieme ad un anziano ed un altro bambino, si sarebbe scontrata con una moto di grossa cilindrata.

A perdere la vita la donna con la sua bambina ed il centauro, gli altri occupanti dell’abitacolo, invece, sarebbero i soggetti rimasti feriti.

Vicenza, incidente mortale: tre vittime tra cui una madre e sua figlia e due feriti gravi

Viaggiavano a bordo di una Nissan, insieme ad un anziano ed un altro bambino, la madre e la figlioletta che oggi hanno perso la vita in un violentissimo incidente registratosi ad Agugliaro (Vicenza). Rimasto ucciso anche il conducente dell’altro mezzo coinvolto nel sinistro, un centauro. Feriti gravemente, invece, gli altri due occupanti della vettura.

Stando a quanto riportano fonti locali ed i colleghi della redazione di Leggo, i fatti si sarebbe svolti su una strada provinciale in prossimità di un incrocio.

Immediata la chiamata al 118 ed ai vigili del fuoco. Sopraggiunti sui luoghi, purtroppo, i sanitari nulla avrebbero potuto se non constatare il decesso della donna e della sua bambina nonché quello del motociclista. Disposto d’urgenza il trasporto in ospedale, invece, dell’anziano e dell’altro minore presenti in auto. Attualmente la prognosi dei due feriti resta riservata.La strada per rimuovere i veicoli dalla carreggiata e consentire tutti i rilievi del caso è stata chiusa al traffico per diverse ore.

Tramite il proprio profilo istituzionale il Comune di Agugliaro ha reso noto quanto accaduto, spiegando che uscendo dal Paese ed immettendosi in Via Ponticelli – direzione Ponticelli di Agugliaro (Riviera Berica) la strada era chiusa causa incidente. I cittadini sono stati invitati, per tale ragione, a prendere strade secondarie e non creare confusione nell’area interessata dal sinistro.