Michelle e Tomaso di nuovo insieme, Eros risponde in modo clamoroso: “amatevi”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi tornano a mostrarsi insieme sui social: Eros Ramazzotti ha risposto in modo clamoroso al siparietto

Sembrava impossibile da credere, eppure Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati a mostrarsi insieme a distanza di due mesi dalla rottura ufficiale. Il tutto è avvenuto in occasione di un evento particolarmente importante per l’ex della conduttrice, a cui ha presenziato persino la primogenita di lei, Aurora Ramazzotti.

Oltre ad essere un imprenditore nel settore della moda, Trussardi è anche divenuto l’ambasciatore del Motor Valley che si sta svolgendo in Emilia-Romagna. Nell’ambito della Terra dei Motori, inoltre, l’ex di Michelle si è lasciato coinvolgere in un ulteriore progetto, il “Fast Cars Slow Food”, la cui presentazione si è tenuta proprio nella giornata di ieri.

Michelle, Aurora e Celeste non hanno mancato di supportare Tomaso e di presenziare di persona all’evento. Ma quale sarà stata la risposta di Eros all’idilliaco quadretto familiare? Non crederete ai vostri occhi!

Michelle e Tomaso di nuovo insieme, Eros Ramazzotti risponde in modo clamoroso: “amatevi”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Emanuele Filiberto e la foto con la moglie. Una donna dalla bellezza rara

“Fast Cars Slow Food” è l’iniziativa lanciata nell’ambito del Motor Valley che si sta tenendo in Emilia-Romagna. Tomaso Trussardi, ambasciatore del progetto, proprio ieri ha dovuto presenziare ad un evento da lui stesso coordinato, a cui erano presenti molti rinomati chef del panorama culinario italiano.

Spettatrici d’eccezione la figlia Celeste, l’ex moglie Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Quest’ultime, che hanno realizzato moltissime Instagram stories, non hanno mancato di far arrivare a Trussardi tutto il supporto necessario. Un gesto bellissimo da parte della conduttrice elvetica, che ha dimostrato di voler ancora molto bene all’ex marito.

Parallelamente, proprio nello stesso lasso di tempo, anche Eros Ramazzotti era particolarmente attivo sui social. Il cantante, in maniera a dir poco clamorosa, ha infatti pubblicato una foto assieme alla figlia Aurora, a distanza di poche ore dall’evento di Trussardi. “Amatevi, non c’è altra via“, ha scritto Ramazzotti nella didascalia del meraviglioso scatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Roberta Morise già in intimità con lui: come ha reagito il fidanzato

Che Eros, attraverso la foto, abbia voluto dimostrare a Michelle e a Tomaso di non essere rimasto colpito dal loro riavvicinamento? Difficile dirlo, eppure tutte le ipotesi dei fan sembrano andare in questa direzione.