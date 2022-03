Ecco come rintracciare la fonte dell’irrisolto mistero che attanaglia i server della rete mondiale. Il messaggio in codice potrebbe essere un indizio.

La prima volta che il misterioso simbolo, riguardante la sicurezza dei dati in rete, apparve fu ad inizio gennaio 2012. Oggi, a vent’anni di distanza dal suo tracciamento, la sua apparizione continuerebbe a fare la sua comparsa nei server di tutto il mondo. Per lo più a fini reclutativi. Vediamo di approfondire più nel dettaglio la questione.

Stando a quanto documentato dagli esperti e ricercatori del settore informatico, con stretto riferimento a quanto accaduto a riguardo nel corso dell’ultimo decennio, pare che tale simbolo sia stato sottoposto ad alcuni sostanziali cambiamenti negli anni. E che possa appartenere ad un progetto organizzativo di non ben chiara natura.

Attenzione al messaggio della rete: il codice inquietante è un mistero mai risolto

Tale misterioso team, riconosciuto ad oggi sotto il nome di Cicada 3301, avrebbe realizzato ben tre diversi simboli. Il secondo apparve nel gennaio del 2013. Ed, infine, l’ultimo, nonché tutt’ora visibile in Internet, si manifestò ad inizio 2015.

In ciascuna delle tre annualità precedentemente elencate l’organizzazione avrebbe distribuito in rete una serie di codici crittografici e stenografici, definiti come pressoché impossibili da decifrare da menti inesperte, attraverso un simbolo ogni volta diverso.

Secondo numerose indagini intraprese con il fine di scoprire l’obiettivo dell’organizzazione segreta, si sarebbe pian piano fatta strada l’ipotesi di voler rintracciare utenti che potrebbero essere all’altezza della situazione, riuscendo a risolvere tali enigmi.

La finalità, come ha riportato lo stesso quotidiano statunitense di fama mondiale, “The Washington Post“, in uno dei suoi articoli interamente dedicati alla misteriosa attività scoperta nei server, sarebbe quella di arruolare una squadra di menti più sagaci, sparse in tutto il pianeta, per un obiettivo comune.

Inoltre, se per alcuni studiosi varie ipotesi ricondurrebbero alla proposta di un “gioco” di “Alternate reality game“, nessuna ufficiale rivendicazione sarebbe stata rintracciata, almeno sino a questo momento.