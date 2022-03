Ad “Oggi è un altro giorno” la star degli anni ’80, Shalpy, si confessa a 360° sul suo passato. Fra i temi trattati nel dettaglio: la scoperta dell’omosessualità, il rapporto con la madre ed i suoi amori e dolori più grandi.

Nella trasmissione pomeridiana in onda sul primo canale Rai, condotta da Serena Bortone, di “Oggi è un altro giorno” è stato accolto in studio uno degli artisti più amati degli anni ’80, Giovanni Scialpi. L’attore e cantante, meglio noto quest’oggi al vasto pubblico sotto lo pseudonimo di Shalpy, si racconta senza mezzi termini.

La trasmissione dedica, in primis, un sonoro excursus alla prolifica carriera dell’icona pop-rock. Si passeranno in rassegna le sue triplici apparizioni al “Festival Di Sanremo“, sino ad entrare gradualmente nel merito della sua vita privata. L’estroso talento di “Rocking Rolling” e “Pregherei” è finalmente pronto a rispondere alle domande della conduttrice.

“Oggi è un altro giorno” la triste confessione della star “non ci ho più capito niente”

“E’ vero che sono arrivati a spogliarti?“, chiede la Bortone alludendo all’euforia del pubblico negli anni in cui la sua popolarità era in fervente ascesa. “Appena sono uscito dalle transenne“, racconta l’artista: “sono stato trasportato da un’orda gigantesca di persone“, rivela Shalpy, “mi hanno sbattuto al muro e mi sono ritrovato senza maglietta e pantaloni“. “Come hai vissuto questo successo così clamoroso?“, continua la Bortone. “Anche con un po’ di paura”, spiega l’artista. “C’era questa ottusità, che è così bella per chi fa l’artista, che non si ricorda quello che ha fatto ieri. E di conseguenza va avanti nel suo percorso, senza appoggiarsi al passato“. Anche se: “ogni tanto te lo ricordano gli altri“.

Shalpy racconta, più avanti, del timore che aveva di confessare la sua omosessualità, da ragazzo, al padre. E per tal ragione svela le dinamiche di un aneddoto avvenuto nella sua fanciullezza. Il suo primo bacio fu per caso, con un caro amico dell’epoca. Dopo l’avvicinamento lui si paralizzò, allontanandosi. L’amico tentò di tranquillizzarlo, dicendo: “non ti faccio niente“. E dopo una serie di rassicurazioni, come ammette lo stesso artista in diretta, ci fu un “secondo bacio“. E da lì in poi, spiega ironicamente:”non ci ho più capito niente“.

La madre, Giuseppina, che lui identifica come la donna più importante della sua vita, in quelle circostanze tentò di rassicurarlo. “Avrai tantissime occasione per sperimentare l’amore e il dolore“. Giovanni racconta della madre con grande emozione, malata d’Alzheimer e scomparsa recentemente.

“Tu chi hai accarezzato come accarezzavi tua mamma?“, chiede la conduttrice. “Mi è capitato…“, confessa Shalpy riferendosi alla rarità di quella profonda dimostrazione d’affetto. “Più che altro non l’ho più ricevuto. Perché non sono capaci. Devi essere all’altezza di saper coccolare le fragilità dell’altro“.

L’artista parlerà anche del suo ex marito, Roberto, con cui ha coltivato un rapporto indissolubile anche dopo la separazione. “Hai avuto paura di morire?“, interviene la conduttrice. “Ho avuto paura di non rivederlo“, spiega Shalpy raccontato alla Bortone, nel frattempo, del suo primo infarto.

Un’altra parentesi si aprirà sulle sue passate difficoltà economiche. “E’ brutto quando ci si trova senza soldi…“, lo sprona la padrona di casa. “Capita, ti trovi di fronte all’impossibilità… Il lavoro non c’è e ti senti impotente“. “Da ragazzino oltre a studiare nell’estate andavo a fare il cameriere“, confessa Shalpy prima di agganciarsi al grande aiuto che gli diede la sua amica del cuore.

Si tratta di Sabrina Salerno, che l’aiutò con un progetto di donazioni organizzato grazie ad alcune collaborazioni messe in piedi da delle sue amiche per far finire il disco all’artista. Shalpy commuovendosi la definirà come una “persona autentica“. L’artista canora interverrà, proprio in quel momento, nella diretta tramite un messaggio. “Tra me e Gio c’è una grande amicizia da quanto abbiamo fatto ‘Ricomincio Da Due‘ con Raffaella Carrà. Abbiamo vissuto tantissimi momenti di vita, fatti di alti e bassi. Lui mi è sempre stato vicino. Per te ci sarò per sempre“.

Infine, con stretto riferimento alla sua opera preferita “Madama Butterfly”, Shalpy trarrà le sue conclusioni prima di cimentarsi in un brano. “La gioia non genera arte, la sofferenza lo fa“.