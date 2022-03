Cecilia Rodriguez, il bacio più dolce che c’è: “L’eccezione che conferma la regola”

Cecilia Rodriguez immortala la sua vacanza con un momento davvero speciale: il cuore dei fan si scioglie di colpo

Cecilia Rodriguez sembra vivere un momento magico che non finisce davvero mai. La showgirl argentina, che ha da poco compiuto 32 anni, sta vivendo una fase della sua vita davvero ricca di soddisfazioni e di felicità.

La ‘piccola’ Rodriguez da tempo si è affrancata dall’etichetta di ‘sorella di Belen‘. Cecilia ha iniziato a risplendere di luce propria già da parecchio, non è rimasto molto della giovane ragazza che aveva raggiunto in Italia la sorella maggiore per seguire le sue orme.

Modella richiesta da brand davvero prestigiosi, personaggio televisivo di spicco, influencer sul web con cifre considerevoli. Su Instagram, Cecilia non può ancora vantare i numeri strabilianti di Belen, ma viaggia comunque oltre i quattro milioni e mezzo di followers.

Soprattutto, va a gonfie vele anche la sua vita privata. Nel 2017, partecipando al Grande Fratello Vip, ha trovato l’amore con Ignazio Moser. I due sono più uniti e felici che mai e hanno compiuto negli ultimi tempi un passo importante, cambiando casa a Milano e traslocando.

Cecilia Rodriguez, l’amore e la passione esplodono all’improvviso: l’immagine che parla da sola e che vale tutto

In questi giorni, mentre parte della famiglia Rodriguez (il fratello di Cecilia, Jeremias, e il padre Gustavo) è impegnata all’Isola dei Famosi, Cecilia e Ignazio si sono concessi una vacanza molto romantica. I due si trovano in Belgio, in uno scenario d’altri tempi che rapisce e che sembra proiettare in un altro mondo.

Nella città di Bruges, una sorta di piccola Venezia, attraversata da tanti canali, uno scatto più di tutti colpisce gli ammiratori. Un dolce bacio tra Cecilia e Ignazio, più innamorati che mai e complici, che colpisce dritti al cuore i fan.

La coppia viene, per l’ennesima volta, celebrata dal web, che riconosce come si tratti di un’unione che in molti nella vita cercano, senza mai trovarla.

